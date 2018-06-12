FİNANS

Piyasaların gözü ECB'de

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

ING Group Almanya Başekonomisti Brzeski: - "Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı ve İtalya ile Brexit'ten kaynaklanan risklerin yeniden ortaya çıkabileceği bir durumda ECB, parasal genişleme üzerinde kolay manevra yapmayacak" - Berenberg Ekonomisti Hense: - "ECB, bu toplantısında yol haritasını güncelleyebilir" - Dekabank Başekonomisti Kater: - "İtalya'daki politik gelişmeler, hiçbir zaman ECB'nin parasal genişlemeden çıkışını etkilemeyecek"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Piyasalar, 14 Haziran Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve bankanın tahvil alımlarıyla ilgili açıklamalarına odaklandı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet'in, "Yönetim Konseyi'nin, bugüne kadar sağlanan ilerlemenin net varlık alımlarımızın kademeli olarak gevşetilmesini garanti altına almak için yeterli olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapmak zorunda kalacağı açık" şeklindeki açıklamalarıyla ECB'nin parasal genişlemeden çıkış konusunda kesin bir ifade kullanıp kullanmayacağı ya da aynı şekilde kademeli adımlara devam edip etmeyeceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

İtalya'daki siyasi durumun ECB'nin kararlarını ne kadar etkileyeceği de piyasaların odak noktasında bulunuyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı ve İtalya ile Brexit'ten kaynaklanan risklerin yeniden ortaya çıkabileceği bir durumda ECB'nin, parasal genişleme üzerinde kolay manevra yapmayacağını belirtti.

ECB'nin parasal genişlemenin ne zaman biteceği konusunda bir tarih vermeyebileceğini ifade eden Brzeski, bankanın parasal genişlemenin miktarı konusunda yeniden ayarlama yapabileceğini, varlık alım miktarını 10 milyar avro azaltabileceğini ve bunu en az aralık ayına kadar devam ettirebileceğini bildirdi.

Brzeski, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet'in iyimser açıklamalarına karşın ECB'nin atacağı kesin adımlar konusunda hala çok az bilgi olduğunu söyledi.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'daki politik durum hakkında fazla yorum yapmayacağı ve Avro Bölgesi'ne bir bütün olarak odaklanacağı öngörüsünde bulunan Brzeski, bazı ECB yetkililerinin, İtalyan politikası ve olası piyasa volatilitesinin ECB'nin gelecek adımlarına yönelik zamanlamayı etkileyebileceği görüşüne sahip olduğunu vurguladı.

\

- "ECB, parasal genişlemeye eylülden sonra devam etme konusunu tartışabilir"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin, bu toplantısında yol haritasını güncelleyebileceğini ifade ederek, bankanın, bu haftaki toplantısında, parasal genişlemeye eylül ayından sonra devam etme konusunu tartışabileceğini, bunda ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet'in son sözlerinin etkisi olduğunu kaydetti.

Hense, ECB'nin 3 amacı olduğunu hatırlatarak, bu amaçların "ECB'nin varlık alım programının sonlanması konusunda piyasalara ciddi davrandığını göstermek", "güvercin üyelerin bile parasal genişlemenin sonlanmasına bu yıl hazır olduğu sinyalini vermek" ve "piyasaların dikkatini parasal genişlemeden faizlere çekmek" olduğunu bildirdi.

ECB'nin, bu haftaki toplantısında, sözlü yönlendirmesini de değiştirebileceğini ifade eden Hense, ECB'nin bu toplantısında parasal genişlemenin sona erdirilmesi kriterlerinin ele alınabileceğini ancak kademeli tutumun hakim olmaya devam edeceğini söyledi.

Hense, toplantıda, olası parasal genişlemeye eylül sonrasında da devam etme kararı alınabileceğini kaydetti.

\

- ECB için en önemli konular

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater ise ECB için en önemli konuların "enflasyondaki gelişmeler", "enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi konusundaki başarılar" ve "parasal genişlemeden çıkış" olduğunu vurguladı.

Kater, İtalya'daki politik gelişmelerin, hiçbir zaman ECB'nin parasal genişlemeden çıkışını etkilemeyeceğini belirtti.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak
Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birdenAkbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ecb

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Diğer Haberler
Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.