Piyasaların gözü ECB'de

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Piyasalar, 14 Haziran Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve bankanın tahvil alımlarıyla ilgili açıklamalarına odaklandı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet'in, "Yönetim Konseyi'nin, bugüne kadar sağlanan ilerlemenin net varlık alımlarımızın kademeli olarak gevşetilmesini garanti altına almak için yeterli olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapmak zorunda kalacağı açık" şeklindeki açıklamalarıyla ECB'nin parasal genişlemeden çıkış konusunda kesin bir ifade kullanıp kullanmayacağı ya da aynı şekilde kademeli adımlara devam edip etmeyeceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

İtalya'daki siyasi durumun ECB'nin kararlarını ne kadar etkileyeceği de piyasaların odak noktasında bulunuyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı ve İtalya ile Brexit'ten kaynaklanan risklerin yeniden ortaya çıkabileceği bir durumda ECB'nin, parasal genişleme üzerinde kolay manevra yapmayacağını belirtti.