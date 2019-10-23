Piyasaların gözü ECB'de

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın yapılacak toplantısında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Toplantı, ECB Başkanı Mario Draghi'nin son toplantısı olması dolayısıyla dikkati çekiyor. ECB'den herhangi bir değişiklik beklemeyen piyasalar, yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına odaklanacak ve ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arayacak.

ECB, eylüldeki toplantısında, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuştu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin eylül toplantısından bu yana gelen makroekonomik veriler, yapılan konuşmalar ve açıklamaların değişiklik yapılması için çok az neden ortaya koyduğunu söyledi.

Houte, ECB'nin, toplantıda, beklenenden uzun sürebilecek bir ekonomik yavaşlama görüşünü kesinleştirebileceğini ifade ederek, devam eden dış riskler ve artan ekonomik belirsizliklerle beraber enflasyon görünümünün aynı derecede zayıf kalacağını kaydetti.