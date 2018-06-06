FİNANS

Piyasaların gözü TCMB'de

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tuvey: - "TCMB, PPK toplantısında politika faiz oranını yüzde 16,50'de sabit bırakacak" - ABN Amro Ekonomisti Neuteboom: - "Enflasyonun yükselmesiyle TCMB'nin faizlerde artışa gitme ihtimali de yükseldi"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 16,50'de sabit bırakacağını söyledi.

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da sadeleşme adımına gideceğini duyurdu.

Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı belirtilmişti. 1 Haziran'dan itibaren politika faizini fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini açıklamıştı.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tuvey, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, yarın gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faiz oranını yüzde 16,50'de sabit bırakacağını söyledi.

Tuvey, enflasyonun mayıs ayında yüzde 12,15 artmasına karşın TL'de geçen hafta yaşanan ralliyle beraber TCMB'nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini kaydetti.

\

- "Enflasyondaki artış herhangi bir faiz artışını teşvik etmeyecek"

Jason Tuvey, enflasyondaki artışın yarınki PPK toplantısı için herhangi bir artışı teşvik etmeyeceğini belirterek, enflasyondaki yükselişin bu haftaki toplantıdan sonra faiz artışı ihtimalini artırdığını vurguladı.

Tuvey, TCMB'nin 23 Mayıs'ta GLP borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından dolar/TL'nin 4,92 seviyelerinden 4,60'a kadar gerilediğini ancak TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 18 civarında değer kaybettiğini, bunun da ithalat maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

\

- "TCMB, 150 baz puan artırım yapabilir"

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom ise enflasyonun yükselmesiyle TCMB'nin faizlerde artışa gitme ihtimalinin de yükseldiğini belirtti.

TCMB'nin faizleri artırmaması durumunda TL'nin, GLP'nin 300 baz puan artırılması sonrası elde ettiği kazançları geri verebileceğini ifade eden Neuteboom, TCMB'nin, 150 baz puan artırım yapabileceğini söyledi.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Buğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyorBuğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyor
BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdikBTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domatesi hastalık vurdu

Domatesi hastalık vurdu

Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

Çelik ihracatı beş ayda miktarda yüzde 5.1 azaldı, değerde 20.2 yükseldi

Buğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyor

Buğdayı 'kök hastalığı' vurdu; yüzde 50 kayıp bekleniyor

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.