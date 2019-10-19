Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda elde ettiği başarı ile azalan jeopolitik risklerin yanı sıra küresel tarafta ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların değerlenme süreci önündeki bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın jeopolitik risk algısını, ABD'den gelen açıklamaların da tedirginlikleri artırması ile Türk lirası varlıkları üzerinde oluşan baskı haftanın son işlem gününe kadar etkili olmuştu.

Bu hafta 93.000 puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıkların üzerinde baskıya neden olan bariyerlerin ortadan kalkması ya da hafiflemesi ile yükselişe geçerek haftayı 98.415,34 puandan tamamladı.

ABD ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya varması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılacağını söylemesi ile Türk lirası diğer para birimleri karşısında değerlenirken, BIST 100 endeksi de hafta içinde gördüğü en düşük seviyeye göre yaklaşık 5383,42 puan yükseldi. Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı.