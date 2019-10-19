FİNANS

Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeydoğusunda elde edilen başarı ile azalan jeopolitik riskler, küresel tarafta ise ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların önündeki bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti - Bu hafta 93.000 puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, yaşanan gelişmelerle yükselişe geçerek haftayı 98.415,34 puandan tamamladı - Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı - Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3'e kadar geriledi - Gelecek hafta TCMB ve Avrupa Merkez Bankası, sonraki hafta ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantıları takip edilecek

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda elde ettiği başarı ile azalan jeopolitik risklerin yanı sıra küresel tarafta ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların değerlenme süreci önündeki bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın jeopolitik risk algısını, ABD'den gelen açıklamaların da tedirginlikleri artırması ile Türk lirası varlıkları üzerinde oluşan baskı haftanın son işlem gününe kadar etkili olmuştu.

Bu hafta 93.000 puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıkların üzerinde baskıya neden olan bariyerlerin ortadan kalkması ya da hafiflemesi ile yükselişe geçerek haftayı 98.415,34 puandan tamamladı.

ABD ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya varması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılacağını söylemesi ile Türk lirası diğer para birimleri karşısında değerlenirken, BIST 100 endeksi de hafta içinde gördüğü en düşük seviyeye göre yaklaşık 5383,42 puan yükseldi. Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı.

Analistler, azalan jeopolitik risk algısının yanı sıra yurt dışında da piyasaların önündeki engellere ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve Brexit gelişmelerinin bu konuda öne çıkan başlıklar olduğunu bildirdi.

- Brexit kördüğümünde riskler devam etse de çözüme yaklaşıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından gözlerin İngiltere Parlamentosu'na çevrildiğini aktaran analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, parlamentoda yeterli desteği bulamama riskinin devam ettiğini ancak iyimserliğin arttığını söyledi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal Partisi (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda, son aylarda Muhafazakar Parti'deki ihraçlar ve istifalarla parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması gerekiyor.

Bu gelişmelerle sterlin/dolar paritesinde iyimserliğin fiyatlandığı görülüyor. Bu hafta, 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,30'a kadar çıkan parite, 1,29 seviyesinde dengelendi.

- Son veriler de ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı

Çin'de 3'üncü çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın, yıllık yüzde 6 artış ile beklentilerin altında kalması ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Çin'e ilişkin 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürmesi, ABD ile yürüttüğü ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişelerin, Çin'in ticaret müzakerelerinde daha yapıcı olmasını sağlayabileceğine değinerek, küresel ekonomideki yavaşlama beklentilerinin ise, merkez bankalarının genişlemeci adımlarına devam edeceği öngörüleri ile dengelendiğini bildirdi.

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), sonraki hafta ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantıları takip edileceğini kaydeden analistler, Fed'in 29-30 Ekim'deki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, Fed'in aylık 60 milyar dolarlık Hazine bonosu alımına da başladığını anımsatarak, temmuz ve eylül ayı toplantılarında 25 baz puanlık faiz indirimleri yapılarak politika faizinin yüzde 1,75-2,00 bandına çekildiğini söyledi.

- TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi bekleniyor

TCMB'nin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. TCMB, temmuzda 425 baz puan ve eylülde 325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16,50'ye çekmişti.

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3'e kadar geriledi.

Küresel piyasalarda, para politikalarındaki faiz indirimleri ve tahvil alımı adımlarının, mali politikalardaki gevşeme ile destekleneceği beklentilerinin artmaya devam ettiğini dile getiren analistler, bu öngörülerin, pay piyasalarının yükseliş trendindeki en önemli yakıtı olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.800 seviyesinden başlayıp 93.000 seviyesinde sonlanan düşüş trendinin ardından oluşan pozitif iklimle, ilk etapta 101.000 ve 103.000 seviyelerinin, sonrasında da güçlü direnç konumuna gelen 106.000 seviyesinin gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Dolar/TL'de ise teknik açıdan kritik önemde olan 5,92 direncinin üzerinde kalıcı olunmamasıyla birlikte tekrar düşüş eğiliminin başladığını belirten analistler, geri çekilmenin 5,72 ve 5,67 desteklerine doğru devam edebileceğini tahmin etti.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
İstanbul turizmine sıcak hava dopingiİstanbul turizmine sıcak hava dopingi
İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştuİzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

3 milyon aboneye büyük kolaylık

3 milyon aboneye büyük kolaylık

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Kredi borcu yapılandırmasına onay çıktı

Kredi borcu yapılandırmasına onay çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY, İtalya pazarında 1 milyon 700 bin ile rekora uçacak

THY, İtalya pazarında 1 milyon 700 bin ile rekora uçacak

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

THY, yoğun talep gören ilanına başvuru için son günün yarın olduğunu duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.