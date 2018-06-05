PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

İSTANBUL, (DHA) - TERÖR örgütü PKK’nın Türkiye'ye insani, siyasi, ekonomik ve hukuki maliyetlerinin muazzam derece fazla olduğunu söyleyen Siyasi İstikrar Analisti Serdar Sement, "Sadece kamu harcamalarını baz alırsak 20 yılda milli gelirimizi yüzde 1.5 geriye düşürdü. Bugün 750-800 milyar dolar olan milli gelirimizden 20 yıl boyunca sadece her yıl olmak üzere 10-12 milyar dolar kayıplar söz konusu" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede terör örgütü PKK ile mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor. Gündemde Kandil'e operasyon söz konusu, konuya ilişkin DHA'nın sorularını yanıtlayan Siyasi İstikrar Analisti Serdar Sement, PKK'nın kuruluşundan bugüne Türkiye ekonomisine maliyeti, bölge halkına verdiği zararlar üzerine açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMA VE GÜVENLİK HARCAMALARINDA SIÇRAMA OLDU"

1987'den 1998 yılına kadar Türkiye'nin savunma,güvenlik harcamalarının yüzde 2 buçuk olan payının yüzde 5-6'ya çıktığını belirten Sement, "Yaklaşık iki misli sıçrama yaptı. 1999'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın derdest edilip, örgütün çökertilmesiyle eylemler 2007'de başladı ama 2009'a kadar bütçede savunma, güvenlik harcamalarında keskin düşüş var. 2009'dan itibaren baskı başladı, 2015,16,17 hatta 18 bütçelerinde savunma, güvenlik harcamaları sıçrama yaptı" diye konuştu.