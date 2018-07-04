FİNANS

Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Birçok insanın yaratıcılığını zorladığı ve hafızalarda kalmasını istediği unutulmayacak evlenme teklifleri için teknoloji yaratıcı çözümler sunuyor.

Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

Özge Düzgün / İstanbul, 4 Temmuz, (DHA) - Birçok insanın yaratıcılığını zorladığı ve hafızalarda kalmasını istediği unutulmayacak evlenme teklifleri için teknoloji yaratıcı çözümler sunuyor. Bunlardan bir tanesi de evlenme teklifini plajda yapmak isteyenler için üretildi.
Sosyal medyada unutulmaz evlenme teklifi fotoğrafları için Ivan Mirada kumun üzerine şekil çizerek yazı yazabilen otomatik bir kum yazıcısı geliştirdi.
Miranda'nın kum yazıcısı, 80'li ve 90'lı yıllarda ev yazıcılarının ayırt edici özelliği olan klasik nokta vuruşlu yazıcılardan esinlenerek geliştirilen teknikleri kullanıyor.
Büyük boyutlu yazıcı başlığı, yazıcının tamamını sahil boyunca yavaşça hareket ettiren tekerlek takımları arasında ileri ve geri hareket ederek şeklin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Biraz yavaş olan bu süreç özellikle hızlı lazer yazıcılara alışmış olanları, hayal kırıklığına uğratsa da kumun üzerine elle yazı yazmaktan daha kolay bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmaz. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
Kumun üzerinde ilerleyen yazıcı

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