Plastik atıklardan kumaş üretecekler

Adana'da bir tekstil firması, Hindistan'daki bir polyester elyaf üreticisi kuruluşla yaptığı iş birliğiyle plastik atıklardan kumaş üretilebilen tesis kuracak.

Hindistan merkezli kuruluşla varılan iş birliği sonucu kurulacak tesiste, plastik atıklar yeniden kazanılarak kumaş üretiminde kullanılacak.

Adana'daki tekstil firmasının yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeki Kıvanç, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın aynı zamanda en büyük özel sektör şirketiyle yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Kıvanç, iş birliğiyle dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz. Bugün de Hindistanlı firma ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktık. Yenilikçiliğimiz ve kalitemizle dünya modasına yön veren markaların ilk tercihi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için üretimin her aşamasında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz."