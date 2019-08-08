FİNANS

Plastik atıklardan kumaş üretecekler

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Adana'da bir tekstil firması, Hindistan'daki bir polyester elyaf üreticisi kuruluşla yaptığı iş birliğiyle plastik atıkları kumaşa dönüştürecek

Adana'da bir tekstil firması, Hindistan'daki bir polyester elyaf üreticisi kuruluşla yaptığı iş birliğiyle plastik atıklardan kumaş üretilebilen tesis kuracak.

Hindistan merkezli kuruluşla varılan iş birliği sonucu kurulacak tesiste, plastik atıklar yeniden kazanılarak kumaş üretiminde kullanılacak.

Adana'daki tekstil firmasının yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeki Kıvanç, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın aynı zamanda en büyük özel sektör şirketiyle yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Kıvanç, iş birliğiyle dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz. Bugün de Hindistanlı firma ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktık. Yenilikçiliğimiz ve kalitemizle dünya modasına yön veren markaların ilk tercihi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için üretimin her aşamasında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz."

İş birliği yapılan Hindistanlı firmanın pazarlama grup başkanı Gunjan Sharma da tekstilden kaynaklı karbon ayak izinin yıllık 1,2 milyar ton civarında olduğu bilgisini paylaşarak, "Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla. Bu nedenle artık moda endüstrisi yönünü değiştirmeli ve sürdürülebilir moda trend olmalı. Dünyada da zaten çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014’de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık." ifadesini kullandı.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattıKurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı
Türkiye-Ukrayna İş ForumuTürkiye-Ukrayna İş Forumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.