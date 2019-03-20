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PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Perakende yasası ile market markalı ürünlere sınırlama getirileceğine yönelik sözleri üzerine, “Böyle bir düzenleme hayata geçerse enflasyon hızla yükselişe geçer” dedi.

PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Perakende yasası ile market markalı ürünlere sınırlama getirileceğine yönelik sözleri üzerine, “Böyle bir düzenleme hayata geçerse enflasyon hızla yükselişe geçer” dedi.
Bir perakende zincirinin yalnızca kendi mağazasında satılmak üzere kendi belirlediği marka ile üretim yaptırması şeklinde tanımlanabilecek market markalı ürünler, yükselen bir büyüme grafiğine sahip. Geçen sene enflasyonda görülen artış karşısında önceki yıla kıyasla market markalı ürünlerin cirosu yüzde 70 artışla 50 milyar liraya yükseldi.
Market markalı ürünlerin enflasyonla mücadelede çok büyük bir rol üstlendiğini belirten PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer şunları söyledi:
“Market markalı ürünler en iyi kaliteyi en ucuz fiyata sunmak için konumlanmıştır. Tüketici market markalı ürünü de markalı ürünü de rafta görür ve tercihini yapar. Karar tüketicinindir. Tüketicinin bu kararına saygı duymak gerekir. Kaldı ki serbest piyasa ekonomisi de bunu gerektirir. Yasal düzenlemelerle bunu yapmaya çalıştığınızda zarar gören tüketici olur, ülke ekonomisi olur.
“Market markalı ürünler enflasyonla mücadelede çok önemli bir rol üstleniyor; 2018 rakamları da bunu destekler nitelikte. Tüketici geçen sene fiyata baktı ve market markalı ürünü tercih etti. Bugün örneğin; markalı bir kg çay 25.90 lira iken market markalı çay 18.75 lira, markalı bebek bezi 30.45 lira iken market markalı bebek bezi 18.95 lira, markalı tuvalet kağıdı 17.45 lira iken market markalı 15.75 lira, markalı salça 15.64 lira iken market markalı olan salça 9.58 lira, bir litre markalı süt 3.75 lira iken bir litre market markalı süt 2.95 lira, markalı makarna 2.35 lira iken market markalı makarna 1.35 liradan satılıyor. Eğer market markalı ürünlere bir sınırlama getirilirse enflasyon çok hızlı bir şekilde yükselişe geçer ki, bunu hiçbirimiz istemeyiz.”
İmer Özer ayrıca market markalı ürünleri üreten firmaların aynı zamanda kendi markaları ile de üretim yaptıklarını dile getirerek firmaların private label üretimi ile atıl kapasitelerini değerlendirdiklerini böylece ayakta kalmayı başardıklarını söyledi.
Özer, Avrupa ve gelişmiş ülkelerde market markalı ürünlerin perakendedeki payının yüzde 50’lere ulaştığına dikkat çekerek, “Avrupa’da market markalı ürünlerin payı yüzde 50’lere ulaştı. İngiltere ve İsviçre’de yüzde 42, İspanya’da yüzde 41, Almanya’da yüzde 36 iken ülkemizde ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Gelişmiş ülkelerdeki tüketici market markalı ürünleri tercih ederken ülkemizde ise gelişmekte olan bir sektörün önüne engeller konulmasına bir anlam veremiyoruz. Bu tarz yasal düzenlemeler yapılırken direkt olarak bu yasadan etkilenecek tarafların da görüşlerinin alınması gerektiği inancındayız. Market markalı ürünleri üreten sanayicileri ve tedarikçileri temsil eden PLAT Derneği olarak Bakanlığımıza her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz” dedi. (Fotoğraflı)

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