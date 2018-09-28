Playcell'den çocuklara reklamsız oyun paketleri

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in oyun platformu Playcell, avantajlı abonelik paketleri ile çocuklara reklamsız iki ayrı oyun paketi sunuyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket tarafından çocuklara yönelik hayata geçirilen oyun platformu Playcell, kısa süre içinde aylık 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Playcell, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda avantajlı abonelik paketleri hizmete sundu.

Playcell Plus çocuklara reklamsız bir oyun ortamı sunarken, Playcell Ekstra ise Toca Boca serisi, Cut the Rope serisi, Sago Mini, Garfield gibi pek çok sevilen premium oyunu ücretsiz ve reklamsız olarak özellikle Android cihazlarda çocuklarla buluşturuyor.

Herhangi bir oyun içi satın alma yapılmadan içeriğin tamamına ulaşılabildiği için de hem ebeveynler için güvenli hem de çocuklar için keyifli bir ortam oluşuyor. Turkcell, çocuklar rahatça oynayabilsin diye her iki pakete de 5GB internet tanımlıyor. Playcell Plus avantajlarından 5 TL'ye; Playcell Extra avantajlarından ise 12,90 TL'ye yararlanmak mümkün.

