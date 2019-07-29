PO Marine'den 5 bin metrik tonluk yakıt ikmali

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, Petrol Ofisi'nin Türkiye’nin akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki büyüklüğüne vurgu yaparak, "PO Marine olarak, Hopa’dan İskenderun’a kadar uzanan ülkemizin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminalimiz ve 1 yüzer istasyonumuz ile Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka konumundayız" ifadesini kullandı.

Kılıç, Türkiye’nin sahil şeridine yayılmış en geniş bayi, teslimatçı ağına ve 5 marina istasyonuna sahip olduklarını belirterek, "PO Marine ile her yıl iç pazar, dış pazar ve madeni yağlar alanında yaklaşık 40 bin gemiye hizmet veriyoruz. 12 deniz tankeri ile transit ve iç pazarda yıllık yaklaşık 700 bin ton yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Diğer bir deyişle, PO Marine'nin bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı, ortalama 300 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir. Ayrıca denizcilikte kendi terminal, tank ve iskelesinde operasyonlarını yürüten ve en büyük depolama kapasitesine sahip şirket konumundayız ve sektörün içinden gelen uzman kadrosu ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak iş ortaklarımıza hizmet sunuyoruz."

