FİNANS

PO Marine'den 5 bin metrik tonluk yakıt ikmali

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi'nin denizcilik yakıtları markası PO Marine, 5 bin metrik tonluk yakıt ikmaliyle tarihinin en büyük yakıt ikmalini gerçekleştirdi

Petrol Ofisi'nin denizcilik yakıtları markası PO Marine'nin, 5 bin metrik tonluk yakıt ikmaliyle tarihinin en büyük yakıt ikmalini gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, PO Marine'nin, Ambarlı Kumport Limanı'nda 24 Temmuz Çarşamba akşamı başlattığı ikmalin, sırasıyla Necati Alpagül, Demre 8 ve Tevfik Kuyumcu gemileriyle ile yaklaşık 20 saatte başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Alman bandralı Hamburg Express gemisine yapılan 5 bin metrik tonluk ikmalin, PO Marine tarihinde tek seferde yapılan en büyük yakıt ikmali olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, Petrol Ofisi'nin Türkiye’nin akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki büyüklüğüne vurgu yaparak, "PO Marine olarak, Hopa’dan İskenderun’a kadar uzanan ülkemizin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminalimiz ve 1 yüzer istasyonumuz ile Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka konumundayız" ifadesini kullandı.

Kılıç, Türkiye’nin sahil şeridine yayılmış en geniş bayi, teslimatçı ağına ve 5 marina istasyonuna sahip olduklarını belirterek, "PO Marine ile her yıl iç pazar, dış pazar ve madeni yağlar alanında yaklaşık 40 bin gemiye hizmet veriyoruz. 12 deniz tankeri ile transit ve iç pazarda yıllık yaklaşık 700 bin ton yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Diğer bir deyişle, PO Marine'nin bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı, ortalama 300 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir. Ayrıca denizcilikte kendi terminal, tank ve iskelesinde operasyonlarını yürüten ve en büyük depolama kapasitesine sahip şirket konumundayız ve sektörün içinden gelen uzman kadrosu ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak iş ortaklarımıza hizmet sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
petrol ofisi PO Marine yakıt ikmali

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