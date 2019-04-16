Polat Enerji'den ekonomiye 890 milyon liralık katkı

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ İş Geliştirme Direktörü Erinç Kısa, enerjide yerli ve milli kaynak kullanımıyla cari açığı azaltmanın mümkün olduğunu belirterek, "Polat Enerji'nin Soma ve Geycek rüzgar enerjisi santralleri, bugüne kadar toplamda 6 milyar 100 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 890 milyon lira tutarında, 715 milyon metreküp doğal gaz ithalatının yapılmasını engelledi." dedi.

Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soma Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) kurulu güç olarak 240,1 megavat kapasiteyle Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olduğunu söyledi.

Soma RES'in elektrik üretimine 2009, Geycek RES'in de 2013'te başladığını ve bu iki santralin söz konusu elektrik üretimi miktarıyla bugüne kadar 13 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltımına katkı sağladığını ifade eden Kısa, "Bu kadar katkıyı sağlamak için milyonlarca ağaç dikmek gereklidir. Bu da ne parasal ne de teknik olarak mümkün değil." diye konuştu.

Kısa, Soma RES'in işletmeye alındığı tarihten itibaren yaklaşık 350 bin hanenin, Geycek RES ise yaklaşık 146 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını vurguladı.