Polonya ve ABD arasında LNG anlaşması

Açıklamada görüşlerine yer verilen PGNİG Yönetim Kurulu Başkanı Piotr Wozniak, rekabetçi bir fiyatla anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Anlaşma şartları, PGNİG için tamamen tatmin edicidir. Bu anlaşma sayesinde, gelecek yıldan itibaren düzenli ve büyüyen oranda ABD'den LNG tedarik edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl başlayacak sevkiyat, yıllık 0,7 milyar metreküp; 2023'ten sonra ise yıllık 1,95 milyar metreküp şeklinde gerçekleşecek.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan imza töreninde, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve ABD Enerji Bakanı Rick Perry hazır bulundu.

PGNİG'den yapılan açıklamaya göre, sözleşme uyarınca, ABD'den Polonya'ya LNG sevkiyatı gelecek yıl başlayacak. ABD’den gemilerle getirilecek LNG, Baltık Denizi'ndeki Lech Kaczynski Limanı'nda bulunan doğal gaz şebekesine aktarılacak.

Cheniere Enerji Başkanı Jack Fusco ise PGNİG’nin büyüyen Avrupa pazarında Cheniere için önemli bir ortak olduğunu belirterek, anlaşmanın, dünya çapında büyüme planlarını desteklediğini kaydetti.

- Trump, Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç etmek istiyor

Polonya, Rusya'da üretilen doğal gazı, ülkeyi ve Ukrayna’yı devre dışı bırakarak, doğrudan başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyordu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, daha önce yaptığı açıklamada, maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesinin, ABD’nin kendi LNG'sinin, Avrupa'da satışına tehdit oluşturacağı için ABD’ye fayda sağlayamayacağını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'den daha fazla LNG ithal etmeleri için Avrupa ülkelerine baskı yapmaya devam ediyor. ABD'nin ürettiği LNG, boru hatları üzerinden aktarılan Rus doğal gazına göre daha pahalıya mal olurken ABD’li şirketlerin Rusya’ya karşı pazar payı elde etmek için indirime gittiği belirtiliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Katar da Almanya’ya daha fazla LNG satmak için çalışmalar yapıyor. Almanya’da kurulacak LNG terminalinde Katar’ın payı olabileceği açıklanırken bunu ABD de destekliyor.