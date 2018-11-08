FİNANS

Polonya ve ABD arasında LNG anlaşması

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 20:30 | Son Güncelleme

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG, ABD'nin Cheniere Enerji şirketi ile ülkeye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkine yönelik 24 yıllık sözleşme imzalandı

BERLİN (AA) - Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG ile ABD firması Cheniere Enerji arasında, Polonya'ya ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmeye yönelik 24 yıllık sözleşme imzalandı.

PGNİG'den yapılan açıklamaya göre, sözleşme uyarınca, ABD'den Polonya'ya LNG sevkiyatı gelecek yıl başlayacak. ABD’den gemilerle getirilecek LNG, Baltık Denizi'ndeki Lech Kaczynski Limanı'nda bulunan doğal gaz şebekesine aktarılacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan imza töreninde, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve ABD Enerji Bakanı Rick Perry hazır bulundu.

Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD'den gelecek LNG'nin, Polonya'nın halihazırda Rus doğal gazına ödediği fiyattan yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olduğuna dikkat çekildi.

Gelecek yıl başlayacak sevkiyat, yıllık 0,7 milyar metreküp; 2023'ten sonra ise yıllık 1,95 milyar metreküp şeklinde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PGNİG Yönetim Kurulu Başkanı Piotr Wozniak, rekabetçi bir fiyatla anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Anlaşma şartları, PGNİG için tamamen tatmin edicidir. Bu anlaşma sayesinde, gelecek yıldan itibaren düzenli ve büyüyen oranda ABD'den LNG tedarik edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cheniere Enerji Başkanı Jack Fusco ise PGNİG’nin büyüyen Avrupa pazarında Cheniere için önemli bir ortak olduğunu belirterek, anlaşmanın, dünya çapında büyüme planlarını desteklediğini kaydetti.

- Trump, Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç etmek istiyor

Polonya, Rusya'da üretilen doğal gazı, ülkeyi ve Ukrayna’yı devre dışı bırakarak, doğrudan başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyordu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, daha önce yaptığı açıklamada, maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesinin, ABD’nin kendi LNG'sinin, Avrupa'da satışına tehdit oluşturacağı için ABD’ye fayda sağlayamayacağını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'den daha fazla LNG ithal etmeleri için Avrupa ülkelerine baskı yapmaya devam ediyor. ABD'nin ürettiği LNG, boru hatları üzerinden aktarılan Rus doğal gazına göre daha pahalıya mal olurken ABD’li şirketlerin Rusya’ya karşı pazar payı elde etmek için indirime gittiği belirtiliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Katar da Almanya’ya daha fazla LNG satmak için çalışmalar yapıyor. Almanya’da kurulacak LNG terminalinde Katar’ın payı olabileceği açıklanırken bunu ABD de destekliyor.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın, 10 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında, Avrupa'ya gönderdiği doğal gazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya 2017'de projeye imza atmıştı.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD ve Polonya da karşı çıkıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 
BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldiBİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Cheniere Enerji doğalgaz LNG Polonya

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Binlerce aboneyi ilgilendiren para iadesi müjdesi

Binlerce aboneyi ilgilendiren para iadesi müjdesi

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Bayburt’ta çıkan kehribara Çinliler talip oldu

Bayburt’ta çıkan kehribara Çinliler talip oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.