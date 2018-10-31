FİNANS

Polonyalı turist sayısı yüzde 125 arttı, İranlılar yüzde 11 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

Türkiye'ye dokuz ayda gelen turistler arasında Polonyalılar'daki artış dikkat çekici rakama ulaştı.

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Türkiye'ye dokuz ayda gelen turistler arasında Polonyalılar'daki artış dikkat çekici rakama ulaştı. Türkiye'ye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artış ile 573 bin Polonyalı gelirken, İran'da para birimindeki değer kaybı da İranlı turist sayısının yüzde 11 düşmesine yol açtı. İran'dan Türkiye'ye, dokuz ayda 1 milyon 678 bin kişi geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'yi zayaret eden yabancı sayısı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.08 artarak 31 milyon 815 bine çıktı.
Bu dönemde yabancı ziyaretçinin 277 bin kişisi günübirlikçilerden oluştu.
Eylül ayında Türkiye'ye ziyaret eden yabancı sayısı da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.57 artarak 4 milyon 792 bine yükseldi. Eylül ayında gelen yabancı ziyaretçinin 52 bin kişi günübirlikçiler oldu.
Türkiye'ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı da dokuz ayda, yüzde 17.05 artış ile 5 milyon 217 bine çıktı.
En çok turisti gönderen Rusya Federasyonu
Türkiye'ye dokuz ayda en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında;
- Rusya Federasyonu yüzde 16.09 artış (5.12 milyon kişi) ile birinci,
- Almanya yüzde 11.21 artış (3.57 milyon kişi) ile ikinci,
- Birleşik Krallık yüzde 5.95 artış (1.89 milyon kişi) ile üçüncü sırada oldu.
Bu ülkeleri Bulgaristan yüzde 5.38 artışla 1.71 milyon, İran yüzde 5.28 artışla 1. 68 milyon kişi ile izledi.
Türkiye'ye dokuz ayda gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle;
1 - Antalya yüzde 33.47 (10.65 milyon kişi)
2 - İstanbul yüzde 31,78 (10.11 milyon kişi)
3 - Edirne yüzde 9.14 (2.91 milyon kişi)
4 - Muğla yüzde 7.68 (2.44 milyon kişi)
5 - Artvin yüzde 5,96 (1.9 milyon kişi)
Polonyalı turist sayısı yüzde 125 arttı
Türkiye'ye gelen Polonyalı sayısı yüzde 125.42 artış ile 573 bin 750 kişiye ulaştı. Çinli turist sayısı da dokuz ayda yüzde 83 artış ile 302 bin 952'ye ulaştı. İranlı turist sayısı ise İran para birimindeki değer kaybı ve yurt dışına çıkışlarda alınan harçlar nedeniyle yüzde 11 düşüşle 1 milyon 678 bin 474'e düştü.
Kolombiyalı turist sayısı yüzde 106 arttı
Latin ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış devam ederken, özellikle Kolombiya'dan dokuz ayda gelen turist sayısı yüzde 106.19 artış ile 39 bin 176'ya çıktı.Latin ülkelerinden gelen turist sayısı ise yüzde 65.94 artışla 192 bin 506'ya çıktı.
Latin Amerika'dan en çok gelenler ise Brezilyalılardan oluştu. Brezilyalı turist sayısı ise yüzde 62.26 artış ile 57 bin 828'e çıktı.
Arjantinli yüzde 50.30 artış ile 57 bin 429 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Şili'den yüzde 73.30 artış ile 11 bin 656 kişi, Venezuela'dan ise yüzde 42.86 artış ile 6 bin 963 kişi Türkiye'ye geldi.

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