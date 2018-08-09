FİNANS

Polonya'nın tercihi Yeni Isuzu Novociti Life oldu

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen Isuzu Novociti Life, Polonya'dan 25 adetlik sipariş aldı - 2018 sonunda üretilecek olan araçlar, 2019'un ilk yarısında Polonya halkının kullanımına sunulacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, Polonya'dan 25 adetlik sipariş aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 metre uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 metre uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 metre uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yurt içinde Bingöl ve Afyonkarahisar teslimatlarının hemen ardından yurt dışından da sipariş alınmaya başlanan Novociti Life için bugün düzenlenen törenle Polonya'nın Lodz Belediyesi de 25 adetlik sipariş verdi.

Tüm dünyada 16 distribütör ve 30'dan fazla ülkede faaliyette bulunan ve global otobüs markası olma yolunda ilerleyen Anadolu Isuzu, Yeni Isuzu Novociti Life'yi 2018 yılının son çeyreğinde üretip 2019'un ilk çeyreğinde Polonya halkının kullanımına sunacak.

Polonya'da 2 yıldır faaliyetlerine devam eden Anadolu Isuzu distribütörü Busimport Pl Sp.z.o.o'nun gerçekleştirdiği anlaşma gereğince 25 adetlik araç filosu, Lodz Belediyesi'nin toplu ulaşım alanında hizmet verecek.

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- Otobüs konforunda alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Novociti Life'nin alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life, hem yurt içinde hem de yurt dışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor.

Hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlanan, motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken, araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı.

Isuzu Novociti Life, yollara çıkmadan önce 2 önemli kuruluştan ödül de aldı. Turquality kapsamında 2017 sonunda düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışması'nda "İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi olan araç, ilk yurt dışı ödülünü de nisanda A'Design Award & Competition'dan "Gold A'Design Award" ile aldı.

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