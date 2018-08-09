Polonya'nın tercihi Yeni Isuzu Novociti Life oldu

Tüm dünyada 16 distribütör ve 30'dan fazla ülkede faaliyette bulunan ve global otobüs markası olma yolunda ilerleyen Anadolu Isuzu, Yeni Isuzu Novociti Life'yi 2018 yılının son çeyreğinde üretip 2019'un ilk çeyreğinde Polonya halkının kullanımına sunacak.

Yurt içinde Bingöl ve Afyonkarahisar teslimatlarının hemen ardından yurt dışından da sipariş alınmaya başlanan Novociti Life için bugün düzenlenen törenle Polonya'nın Lodz Belediyesi de 25 adetlik sipariş verdi.

Şirketin açıklamasına göre, Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 metre uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 metre uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 metre uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

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- Otobüs konforunda alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Novociti Life'nin alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life, hem yurt içinde hem de yurt dışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor.