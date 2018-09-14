FİNANS

Posco Assan'dan 1 milyon ton yerli üretim

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Posco Assan Üst Yöneticisi Haeik Jeong: - "Kurulduğumuz günden bu yana 500 müşterimiz için yaptığımız 2,1 milyar dolarlık yerli üretimle dış ticaret açığının kapanmasına katkı sunduk" - Posco Assan Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir: - "Ekonomik kalkınma ile birlikte bölgemize ticari hareketlilik de getirdik"

İSTANBUL (AA) - Posco Assan, çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği törende 1 milyonuncu ton ürünün sevkiyatını gerçekleştirdi.

Paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kalkınmasına destek olmak amacıyla dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi Güney Koreli Posco, Daewoo International ve Kibar Holding ortaklığıyla, 350 milyon dolar yatırımla kurulan Posco Assan, 1 milyonuncu ton ürünün sevkiyatını gerçekleştirdi.

Posco Assan Üst Yöneticisi (CEO) Haeik Jeong ev sahipliğinde düzenlenen ve Posco Assan Genel Müdür Yardımcısı (CAO) Ufuk Özdemir başta olmak üzere şirket çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen sevkiyat töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.

- "Dış ticaret açığının kapanmasına katkı sunuyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Posco Assan Üst Yöneticisi Haeik Jeong, 1 milyonuncu ton ürünü müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Haeik Jeong, şunları kaydetti:

"Asya’dan Avrupa’ya uzanan paslanmaz dostluk mottosuyla temellerini attığımız ve Türkiye-Güney Kore dostluğunun simgesi olan şirketimiz, Türkiye ekonomisine önemli faydalar sağlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana 500 müşterimiz için yaptığımız 2,1 milyar dolarlık yerli üretimle dış ticaret açığının kapanmasına katkı sunduk. 2013 yılında üretime geçmemiz ile birlikte yüzde 100’ü ithal edilen paslanmaz çeliğin ülkemizde üretilmesini sağladık.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çalışanlarımızın emekleri ve becerileri ile üretmeye, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, otomotivden inşaata uzanan çok farklı sektörlere hammadde desteği vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 2023 vizyonuna paralel olarak üretimimizi artıracak, yeni yatırımlarımıza yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. İthal etmekte olduğumuz malzemeleri yerelleştirme çalışmalarımızı güçlendireceğiz. 1 milyon ton ürün mutluluğunu bizlere yaşatan tüm çalışanlarımızla gurur duyuyor ve kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- "Bölgemize ticari hareketlilik getirdik"

Posco Assan Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir ise birlikte çalıştıkları, çoğunluğu yerli yaklaşık 860 tedarikçi ile önemli bir ticaret hacmi oluşturduklarını kaydetti.

Özdemir, "Ekonomik kalkınma ile birlikte bölgemize ticari hareketlilik de getirdik. Yerli üretici olarak kalitemizin yanı sıra, hızlı teslimat, stok maliyetleri, teknik ve finansal konularda müşterilerimize sürekli destek sağlıyoruz. Posco Assan olarak yaptığımız üretim ve ihracat ile ülkemiz ekonomisine katkı sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gurur duyduğumuz 1 milyonuncu ürün sevkiyatımızı ülkemizin yerli büyük beyaz eşya üreticilerinden birine gerçekleştirdik. Birlikte çalıştık, birlikte başardık ve birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Posco Assan üretim

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