"Poşet beyannamesi cezası hafifletilmeli"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) Başkanı Mücahit Altunok, plastik poşetlerle ilgili Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi'nin, poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü yetkili vergi dairesine gönderilmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18 bin lira ceza kesiliyor, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabiliyor. Plastik poşet uygulamasını destekliyoruz ancak cezai müeyyidelerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Altunok, AA muhabirine, plastik poşet uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bu poşetlerin, 1 Ocak'tan itibaren satış noktalarında tüketicilere ücretli verildiğini anımsatan Altunok, uygulamanın muhasebeci ve mali müşavirleri de ilgilendirdiğini söyledi. Altunok, plastik poşetlerin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor... INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

"Ticari hayatta vergiyle alakalı her beyan, mali müşavirin bilgisi dahilinde yapılıyor ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi de meslek mensuplarına yük getiriyor. Bu konuda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18 bin lira ceza kesiliyor, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabiliyor. Plastik poşet uygulamasını destekliyoruz ancak cezai müeyyidelerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz." - "Kota uygulaması getirilmeli" Altunok, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarına da değindi. Bu meslek mensuplarının vergi tahsilatını sağlayarak ekonominin işleyişinde çok önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Altunok, Ankara'da yaklaşık 13 bin serbest muhasebeci ve mali müşavir bulunduğunu, her geçen gün artan meslek mensubu sayısının haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini anlattı. Altunok, muhasebe ve mali müşavirlik mesleklerine, üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında 4 yıllık lisans mezuniyetinin ardından, staj başlatma sınavı ve 3 yıl staj, yeterlilik sınavı dahil toplamda yaklaşık 8 yıllık bir hazırlık süreci sonrasında adım atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: