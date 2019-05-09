FİNANS

"Poşet beyannamesi cezası hafifletilmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok: - "Plastik poşetle ilgili Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi'nin, satışın yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü yetkili vergi dairesine gönderilmesi gerekiyor" - "Bu konuda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18 bin lira ceza kesiliyor, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabiliyor. Plastik poşet uygulamasını destekliyoruz ancak cezai müeyyidelerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) Başkanı Mücahit Altunok, plastik poşetlerle ilgili Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi'nin, poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü yetkili vergi dairesine gönderilmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18 bin lira ceza kesiliyor, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabiliyor. Plastik poşet uygulamasını destekliyoruz ancak cezai müeyyidelerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Altunok, AA muhabirine, plastik poşet uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bu poşetlerin, 1 Ocak'tan itibaren satış noktalarında tüketicilere ücretli verildiğini anımsatan Altunok, uygulamanın muhasebeci ve mali müşavirleri de ilgilendirdiğini söyledi.

Altunok, plastik poşetlerin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ticari hayatta vergiyle alakalı her beyan, mali müşavirin bilgisi dahilinde yapılıyor ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi de meslek mensuplarına yük getiriyor. Bu konuda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18 bin lira ceza kesiliyor, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabiliyor. Plastik poşet uygulamasını destekliyoruz ancak cezai müeyyidelerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

- "Kota uygulaması getirilmeli"

Altunok, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarına da değindi. Bu meslek mensuplarının vergi tahsilatını sağlayarak ekonominin işleyişinde çok önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Altunok, Ankara'da yaklaşık 13 bin serbest muhasebeci ve mali müşavir bulunduğunu, her geçen gün artan meslek mensubu sayısının haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini anlattı.

Altunok, muhasebe ve mali müşavirlik mesleklerine, üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında 4 yıllık lisans mezuniyetinin ardından, staj başlatma sınavı ve 3 yıl staj, yeterlilik sınavı dahil toplamda yaklaşık 8 yıllık bir hazırlık süreci sonrasında adım atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hukuk fakültesi mezunu mali müşavir olabiliyor ama mali müşavir vergi davası açamıyor. ANMESDAY olarak, alanla doğrudan ilgili olmayan bölümlerden mesleğe girişin önünün kapatılması gerektiğine inanıyoruz. Hatta üniversitelerde sadece mali müşavirlik bölümü açılması ve mesleğe girişin bu şekilde sağlanması gerektiğini düşünüyoruz."

Yeni muhasebeci ve mali müşavirlere gelir kapısı açılması için "kota uygulaması" getirilmesi gerektiğini ifade eden Altunok, "Bazı muhasebeci ve mali müşavirler, personel sayısının 10 katı iş alabiliyor ki bu hiç sağlıklı değil. Vergi tahakkukunun titizlikle yapılabilmesi için bir meslek mensubunun belirli sayıda işten sorumlu olması gerekir. Aksi takdirde gözden kaçan hususlar olabilir." diye konuştu.

- "TÜRMOB'daki temsil orantısızlığı düzeltilmeli"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinde (TÜRMOB), temsil sorunu yaşandığını savunan Altunok, burada 108 bin serbest muhasebeci ve mali müşavirin 4 yönetim kurulu üyesi, yaklaşık 4 bin 700 yeminli mali müşavirin ise 5 yönetim kurulu üyesiyle temsil edildiğini ve bu orantısızlığın düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

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