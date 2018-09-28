Posta Kahvesi açılış töreni

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Gençlerimizin postacılık, kargo, lojistik, bankacılık, internet alanında dışarıdan aldıkları tüm hizmetleri, maliyetlerinin çok daha altında kendilerine getirelim istedik." dedi.

PTT Gazi Üniversitesi Şubesi ve Posta Kahvesi, üniversitenin merkez yerleşkesinde düzenlenen törenle açıldı.

Bozgeyik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birinin öğrencilerine hizmet etmenin PTT çalışanları için onur olduğunu söyledi.

PTT'nin tüm hizmetlerini uygun şartlarda Gazi Üniversiteli gençlere sunmak istediklerini ifade eden Bozgeyik, "Gençlerimizin postacılık, kargo, lojistik, bankacılık, internet alanında dışarıdan aldıkları tüm hizmetleri, maliyetlerinin çok daha altında kendilerine getirelim istedik. Böylelikle hem kendilerinin ve ailelerinin bütçelerine katkı hem de üniversitemize daha nitelikli, daha güzel gençlerin yetişmesi için katkıda bulunmayı hedefledik." diye konuştu.

Bozgeyik, Gazi Üniversitesi ile sadece posta şubesi açarak değil, üniversitenin her alanda gösterdiği başarılarda birlikte olmak için iş birliği başlattıklarını belirterek, bu yıl PTT'nin personel alımı için açtığı ve 115 bin kişinin katıldığı sınavın Gazi Üniversitesi tarafından sıfır hatayla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da üniversitenin sloganının "Gazili olmak ayrıcalıktır" olduğunu vurgulayarak, "Yeni konsept PTT Şubesi ve Posta Kahvesi ile bu ayrıcalığı bize bir kez daha hissettirdikleri için PTT'ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bozgeyik ve Uslan, konuşmaların ardından PTT Gazi Üniversitesi Şubesi ile Posta Kahvesi'nin açılışını yaptı.

