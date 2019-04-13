ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, UPU Genel Kurulunda, global posta ağı için büyük önem arz eden varış gideri ücretlendirme sistemine ilişkin olağanüstü kongre düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Olağanüstü kongrenin eylülde yapılmasının onaylanması halinde alınacak kararla söz konusu ücretlendirme sistemi yeniden belirlenecek." dedi.

Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1874'te kurulan ve dünyanın en eski ikinci uluslararası kuruluşu olan UPU'nun Birleşmiş Milletler'in (BM) posta hizmetleri alanındaki ihtisas organı olduğunu anımsattı.

UPU'nun sektörel olarak global düzeyde sistemin işleyişine dair kural ve standartları belirleyen en üst ve önemli kuruluş olduğunu anlatan Bozgeyik, 26. UPU Kongresi ile bu stratejik kuruluşun başkanlığının üstlenildiğini kaydetti.

Bozgeyik, UPU'nun sadece posta sektörü için değil, etkileşim içinde bulunduğu diğer alanlar ve dünya genelinde sahip olduğu ağ nedeniyle birçok sektör için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Şirketimizin İdari Konsey Başkanlığı dönem itibarıyla sektörün yeniden yapılandırıldığı çok önemli değişim ve dönüşüm dönemine denk gelmesi nedeniyle ayrıca önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.