FİNANS

Poundworld İngiltere’deki mağazalarını kapatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Poundworld'den yapılan açıklamada İngiltere’deki toplam 190 mağazanın kapatılarak, 2 bin 330 çalışanın işine son verileceği bildirildi

LONDRA (AA) – İngiltere’nin önde gelen indirimli satış mağazalarından Poundworld, 190 mağazasının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Uzun süredir devam eden mali sıkıntıları nedeniyle yönetimine kayyum atanan Poundworld’ün ülkedeki bütün mağazaları 10 Ağustos tarihinde kapatılacak.

Şirket daha önce toplam 335 mağazasından 145’ini kapatmak zorunda kalmıştı. Son mağaza kapatma kararının ardından işten çıkarılanların toplam sayısı 5 bin 100’e ulaşmış olacak.

Bu hafta İngiltere’nin lüks Arjantin restoran zincirlerinden Goucho ise yönetimine kayyum atanması için başvuruda bulunmuş ve bünyesinde “Cau” adı altında faaliyet gösteren 22 restoranın kapatılacağını duyurmuştu.

- İngiliz perakende zincirleri zorda

İngiltere’de dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.

Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) artırdığı ekonomik riskler ise hane halkının satın alım gücünü baskılıyor. Ayakta kalmanın yollarını arayan perakende zincirleri, çareyi önce mağaza kapatmakta, çalışanlarını işten çıkarmakta ya da borçlarını yeniden yapılandırmakta buluyor. Söz konusu adımların yetersiz kalması durumunda ise kaçınılmaz olarak perakende şirketlerinin yönetimi kayyuma devrediliyor ve satış sürecine giriliyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı.

Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladıMünih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı
İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttıİsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra mağaza Poundworld

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Borcu olanlar dikkat!

Borcu olanlar dikkat!

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Türkiye'de üretildi! Görenler gözlerine inanamadı

Türkiye'de üretildi! Görenler gözlerine inanamadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.