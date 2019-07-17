Powell: Genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik "genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacakları" yolundaki kararlılıklarını yeniden vurguladı.

Powell'ın, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Fransa Merkez Bankası'nın Paris'te düzenlediği konferanstaki konuşması için hazırladığı metinde, "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve ABD'nin ekonomik görünümü ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz; genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız" dedi.

Fed'in internet sitesinde yer alan konuşma metnine göre Powell, pek çok Fed yetkilisinin son toplantılarda ABD ticaret savaşı ve enflasyonun Fed'in yıllık yüzde 2.0 hedefinin altında kalması gibi endişelerin ekonomiye teşvik vermek için daha güçlü bir gerekçe ortaya koyduğunun altını çiziyor.

ABD ekonomisinin "sağlam" şekilde büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Powell, buna karşılık, Fed'in iyimser görünümüne "gölge düşüren belirsizlikler"in varlığına da dikkat çekiyor.

Powell, altını çizdiği belirsizlikleri sıralarken de, "ABD-Çin ticaret çatışması"nı, enflasyonun "hedeflerinin altında kalması"nı, küresel büyümedeki "yavaşlama"yı ve Brexit'teki (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışı) "kaotik durum"u saydı.

Piyasalarda, Fed'in 30-31 Temmuz'daki toplantısından bir faiz indirimi çıkmasına ilişkin beklentiler giderek artıyor.

