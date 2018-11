Powell: Piyasa her FOMC sonrası basın toplantısına alışmalı

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek yıldan itibaren her Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleneceğine işaret ederek, "Piyasa her FOMC sonrası basın toplantısına alışmalı" dedi.

Powell, FOMC toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, her FOMC sonrası basın toplantısı düzenlenmesinin, toplantıların "olası faiz artırımları" açısından "hareketli" geçeceği anlamına geldiğini söyledi.

Powell, Fed'in bundan sonra sadece basın toplantısı düzenlenen dört toplantıda değil, FOMC toplantısının tamamında faiz değişikliği yapabilir hale geleceğinin altını çizdi.

Ekonominin durumu konusunda "oldukça mutlu" olduğunu belirten ve ekonominin pozitif bir yolda ilerlemeye devam edeceğini düşünmek için iyi nedenler bulunduğunu belirten Powell, "Ekonomi, Fed'in çok ileri gitme ve toparlanmayı boğma ile enflasyonu kontrol altına almak için yeterinci ileriye gitmeme risklerini ciddiye alması gereken bir noktada" diye vurguladı.

Çin ile ABD arasındaki ticari çekişmenin şu ana kadar çok fazla bir etkisini görmediklerini de aktaran Powell, ancak yüksek gümrük tarifelerine bağlı olarak daha yüksek enflasyon ve biraz daha yavaş büyüme görelebileceğini ifade etti.

Powell, hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın Fed'in izlediği birçok faktörden sadece biri olduğunu da dikkat çekti.