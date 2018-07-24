Poyraz'dan Tarım Kredi personeli Selçok'a plaket

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, satın aldığı otomobilde unutulan 5 bin doları, aracın eski sahibine teslim eden Tarım Kredi personeli Mahmut Selçok'a plaket verdi.

Poyraz, birliğin toplantı salonunda düzenlenen törende, sergilediği örnek davranış dolayısıyla Selçok'a teşekkür etti.

Bu tür örneklerin artması temennisinde bulunan Poyraz, "İnancımızın gereği örf ve adetimizin yaşanması anlamında yapmamız gereken bu tip davranışlardır." diye konuştu.

Poyraz, bu davranışın tüm gençlere örnek olması dileğinde bulunarak, Selçok'a plaket takdim etti.

Selçok da "Ben üzerime düşeni yaptım. İnsanların dişinden tırnağından artırdığı birikimini almak, kullanmak bize yakışmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

