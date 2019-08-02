"PPK'nın faiz indirim kararı piyasalara olumlu katkı sunacaktır"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz indirim kararının piyasalara olumlu bir katkı sunacağını bildirdi.

Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK'nın faiz oranlarını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin Türkiye reel sektörüne umut olduğunu belirtti.

Kararla iktisadi faaliyetlerde bir toparlanma sürecinin başlayacağını aktaran Mescier, şunları kaydetti:

"PPK'nın faiz indirim kararı şüphesiz piyasalara olumlu bir katkı sunacaktır. Makro düzeyde cari işlemler dengesini pozitif yönde etkileyeceği ve enflasyonu aşağıya doğru sürükleyici bir etki meydana getireceği beklenen bu cesur kararın reel sektörün tamamına sirayet etmesi temel beklentimizdir."

Mescier, bu çerçevede yurt içi talebin canlandırılması açısından bu faiz indiriminin Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarca da desteklenmesi ve bu doğrultuda ivedi bir şekilde faiz indirimine gitmelerinin en büyük arzuları olduğunu vurgulayarak, "Böylece konut, tüketici ve kurumsal kredilerde ortaya çıkacak aşağı düşüşler piyasaya yeniden hareketlilik getirerek ekonomimizin büyümesini tetikleyecektir." ifadelerini kullandı.

