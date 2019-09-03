Pratik kahve fikriyle 2 yılda 7 milyon lira yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Pratik kahve fikriyle yola çıkan genç girişimci Ubeydullah Güngör'ün hayata geçirdiği kahvegibikahve.com, 2 yılda yaklaşık 7 milyon lira yatırım aldı.

Kahvegibikahve.com Kurucusu Ubeydullah Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çalıştığı firmada kahve makinesi ve french press yardımıyla kahve demlediklerini ifade ederek, her kahve demlemeye kalktığında bir önceki kahvenin kalıntıları ile uğraşmaktan sıkıldığını anlattı.

Güngör, "Neden sallama çay varken kahve olmasın' diyerek birkaç arama yaptım. Türkiye'de bulunmadığını, farklı ülkelerde de nadiren olduğunu gördüm. Kağıt çay filtrelerinde öğütülmüş kahve doldurarak kendim kullanmaya başladım. Arkadaşlarım da benim kahvelerimden içmeye başladı. İş haline getirebileceğimi düşünerek bir destek süreci tasarladım." şeklinde konuştu.

Kardeşleriyle bir video çekip internet üzerinden kahveseverlerden maddi destek istediklerini, şirketi kurmayı başarmaları halinde kahveseverlerin desteklerini kahve çeki ile kendilerine iade etmeyi taahhüt ettiklerini belirten Güngör, geri dönüşlerin olumlu olması sonucu kahvegibikahve.com girişimini hayata geçirdiklerini söyledi.