FİNANS

Pratik kahve fikriyle 2 yılda 7 milyon lira yatırım aldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kahvegibikahve.com Kurucusu Ubeydullah Güngör: - "Seri üretim altyapımızı ekim ayında tamamlayarak öncelikle yurt içi satış kanallarında yaygınlık kazanmayı hedefliyoruz. Ardından yurt dışı faaliyetlerimize de hız vereceğiz" - "Fiber filtre demleme yöntemi ile bardak başı karbon ayak izinizi yüzde 95'e kadar düşürebilirsiniz" - "2023'te Türkiye pratik filtre kahve pazarının 100 milyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Pratik kahve fikriyle yola çıkan genç girişimci Ubeydullah Güngör'ün hayata geçirdiği kahvegibikahve.com, 2 yılda yaklaşık 7 milyon lira yatırım aldı.

Kahvegibikahve.com Kurucusu Ubeydullah Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çalıştığı firmada kahve makinesi ve french press yardımıyla kahve demlediklerini ifade ederek, her kahve demlemeye kalktığında bir önceki kahvenin kalıntıları ile uğraşmaktan sıkıldığını anlattı.

Güngör, "Neden sallama çay varken kahve olmasın' diyerek birkaç arama yaptım. Türkiye'de bulunmadığını, farklı ülkelerde de nadiren olduğunu gördüm. Kağıt çay filtrelerinde öğütülmüş kahve doldurarak kendim kullanmaya başladım. Arkadaşlarım da benim kahvelerimden içmeye başladı. İş haline getirebileceğimi düşünerek bir destek süreci tasarladım." şeklinde konuştu.

Kardeşleriyle bir video çekip internet üzerinden kahveseverlerden maddi destek istediklerini, şirketi kurmayı başarmaları halinde kahveseverlerin desteklerini kahve çeki ile kendilerine iade etmeyi taahhüt ettiklerini belirten Güngör, geri dönüşlerin olumlu olması sonucu kahvegibikahve.com girişimini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kahvegibikahve.com girişiminin 2 yılda iki yatırım aldığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"2018 başında 2 milyon TL değerleme ile Tarvenn'den tohum yatırımı aldık. Bu yatırımla üretimimizi bir nebze güçlendirdik ve tanıtım faaliyetleri için kaynak yaratmış olduk. Temmuzda duyurduğumuz 1 milyon TL yatırımla da vites artırmayı amaçlıyoruz. Bu turdaki değerlememiz ise 4,8 milyon TL'ydi. Seri üretim altyapımızı ekim ayında tamamlayarak öncelikle yurt içi satış kanallarında yaygınlık kazanmayı hedefliyoruz. Ardından yurt dışı faaliyetlerimize de hız vereceğiz."

- "Kahve çekirdeklerimiz Guatemala ve Endonezya'dan geliyor"

Ubeydullah Güngör, klasik paketlerde Guatemala, güçlü paketlerde ise Endonezya menşeli nitelikli kahve çekirdekleri tercih ettiklerini belirterek, "Hedef kitlemiz olan genç, yaratıcı, aktif ve üretken arkadaşlarımızdan oluşan bir odak grubu ile çalışıyoruz." dedi.

Kahvegibikahve müşterilerinden gelen dönüşlerin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Güngör, "2019'u kapatmadan seri üretimimizi tamamlamayı, ulusal kanallarda yer bulmayı ve uluslararası arenaya çıkış hazırlıklarımızda aşama katetmiş olmayı hedefliyoruz. 2020 sonu hedefimiz ise TL cinsinden yurt dışı ciromuzun yurt içine yetişmesi... Satışlarımızın yaklaşık 3'te biri web sitemizden geliyor. Bir bu kadar siparişi de kurumsal partnerlerimizden alıyoruz. Fiziksel satış kanallarında da yaklaşık aynı miktarda satışımız oluyor. 2023'te Türkiye pratik filtre kahve pazarının 100 milyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. Bu pastadan kayda değer bir pay alacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Filtre kahvenin avantajlarını "kolaylık, kalite ve çevre duyarlılığı" şeklinde özetleyebileceklerini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Fiber filtrelerimizi yalnızca sıcak su ile demleyebiliyorsunuz. Bardağınızda, termosunuzda suyunuz olduğu sürece herhangi bir sürahi ve benzeri dökme aracına bile ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu da işinizi çok kolaylaştırıyor. Nitelikli çekirdeklerimiz ile kaliteyi üst seviyeye taşıyoruz. Bunun yanında fiber filtre de daha yoğun ve doğru bir demleme sürecine katkı sunuyor. Bu iki unsur maliyetlerimizi artırsa da kesinlikle bunlardan taviz vermeyeceğiz. Yine fiber filtre sayesinde bardak başı karbon salımınızı düşürebiliyorsunuz. French press ve benzeri temizlenen araçlarla kahve demlediğinizde çok miktarsa suyu kirletmiş oluyorsunuz. Bu da karbon salımınızı artırmak anlamına geliyor. Kahve makinesi gibi kağıt sarf edeceğiniz seçeneklerde de bu düzeylere yakın karbon sarfiyatınız oluyor. Fiber filtre demleme yöntemi ile bardak başı karbon ayak izinizi yüzde 95'e kadar düşürebilirsiniz."

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kahvegibikahve pratik kahve

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