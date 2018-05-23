"Prefabrik ev alırken malzeme kalitesine dikkat edilmeli"

Ön üretimli prefabrik evlerde, tüketicinin görme imkanının olmadığı malzeme kullanımı ve üretim tarzının satınalma öncesi mutlaka araştırılması gerektiğini belirten Yüceer, "Prefabrik ev alırken fiyattan önce malzeme kalitesine dikkat edilmeli. Prefabrik evin yapı güvenliğini sağlayan sacın paslanmaz galvaniz malzemeden kullanılması ile beraber sac kalınlığı teknik özelliklerde sorgulanması gereken en önemli husus. Bununla beraber evin ön üretimi kaynaksız teknolojiyle gerçekleştirilmeli ve birleşim alanlarında çelik vida kullanılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Karmod Prefabrik’ten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, özellikle müstakil ev yaptıracaklar için prefabrik evin en doğru tercih olduğunu vurguladı.

Ucuz fiyat cazibesiyle evin kurulumu sonrası kalitesiz üretimle tüketiciyi mağdur eden firmalar olduğunu bildiren Yüceer, şunları kaydetti:

"Bu durumdan hareketle yaptıracağı prefabrik konutu uzun yıllar güvenle kullanması için tüketiciye bazı önemli tavsiyelerimiz olacak. Öncelikle beğendikleri ev modelinin yapı statiğine uygunluğunu, yapı duvar 'H' direkleri ile çatıda kullanılan sacların paslanmaz galvaniz ve yapı güvenliğini sağlayıcı kalınlıkta olduğunu, iç izolasyon malzemesini de muhafaza eden duvar panellerinde kullanılan beton levhaların su geçirmez ve erimez standartta üretimlerden olduğunu mutlaka sorsunlar. Tercih edilen üretici firma evin kullanılacağı iklim özelliğine göre (kar yükü, nem, yağmur, rüzgar vb.) üretim yapacağının bilgisiyle beraber teknik donanıma sahip olmalı.

Elektrik tesisat malzeme ve kalınlıkları, sigorta sistemi, aksesuarların yangın güvenliği açısından TSE ve ISO belgeli olduğundan emin olunmalı. Elektrik tesisat uygulamasının ne şekilde gerçekleştirileceği de önemli. Bu konuda proje olmadan alelade özensiz uygulamalara çok rastlanıyor. Binada kullanılan pencereler birinci kalite bilinen markalardan tercih edilerek içinde destek sacı ve çift cam kullanılmalı. Çelik kapı adına uygun kalitede ve güvenli olmalı. İzolasyon açısından çatı örtüsünde kullanılan cam yünü ve diğer alternatifler hakkında detaylı bilgi alınıp kıyaslanmalı. Prefabrik ev sahibi olmak isteyenler temel olarak belirttiğimiz bu önemli hususları dikkate alarak karar verirlerse yeni evlerinde yapı sorunlarından uzak uzun yıllar güvenli ve keyifli bir yaşam süreceklerinden hiç kuşkuları olmasın."

