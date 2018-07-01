FİNANS

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf için kolaylık talebi

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istiyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istediklerini belirtti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa kolaylık sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bu durumdaki esnaf ve sanatkarlar için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Yeni anlaşma ile esnafa kredi imkanı verilirken sicil engeli de olmamalı. Krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski olmayacaktır."

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'
Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandıDarboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.