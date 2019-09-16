Probiyotikler hastalıklardan koruyor

İSTANBUL(AA) - Prof. Dr. Metehan Özen, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarından korunmada probiyotiklerin kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, "Büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olarak ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları, ülkemiz gibi ılıman iklime sahip ülkelerde mevsimsel özellik gösteriyor. Bu nedenle okulların açılmasıyla beraber probiyotik kullanımına başlanarak en az 3 ay devam edilmesi oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamada, okulların ve kreşlerin açılmasıyla birlikte ebeveynlerin de çocuklarının sağlığı ile ilgili endişelerinin arttığı, mevsim geçişi, okul dönemi, kalabalık sınıflar ve alanların hastalık sezonunu da beraberinde getirdiği kaydedildi.

Ebeveynlerin, çocuklarının bağışıklıklarını kış dönemine güçlü bir şekilde hazırlamak istediği belirtilen açıklamada, bunun çözümünün ise iyi bir sindirim sistemine sahip olmaktan geçtiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Metehan Özen, probiyotik tüketimi ile bağışıklığı kuvvetlendirmenin önemine işaret etti. Sırları henüz tam olarak çözülemeyen insan vücudunun 30 trilyon civarında hücrenin birbiriyle koordineli ve dengeli çalışması sayesinde yaşamına devam ettiğini belirten Özen, şunları kaydetti: