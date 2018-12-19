"Problemlerin çözümü için her türlü desteği vermeye hazırız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Üyeleri ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının başkan ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kars Ticaret ve Sanayi Odasındaki "Bölge Oda ve Borsa Başkanları Toplantısı"na hava muhalefeti nedeniyle katılamadığını belirterek, bu sebeple Erzurum'daki oda ve borsa üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.

İş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde karşılıklı diyaloğun ve istişarenin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, ETSO yönetimine görevinde başarı dileyerek, ETSO'nun TOBB nezdinde akredite oda olarak üyelerine hizmet verdiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, ağustos ayından bu yana ekonomide yaşanan sıkıntılarla ilgili 365 oda ve borsadan kendilerine iletilenleri rapor haline getirdiklerini belirterek, "Hazırlanan bu raporu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na ilettik ve hepsinin takibini yaptık. Bazıları çözüldü bir kısmının da çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Firmalarımızın, özel sektörün sıkıntılarının çözümü için üçüncü nefes kredisini başlattık. Bu kredinin kullandırılması aşamasında yaşanan problemlerin çözümü için de her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.