FİNANS

"Problemlerin çözümü için her türlü desteği vermeye hazırız"

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 18:29 | Son Güncelleme

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Üyeleri ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının başkan ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kars Ticaret ve Sanayi Odasındaki "Bölge Oda ve Borsa Başkanları Toplantısı"na hava muhalefeti nedeniyle katılamadığını belirterek, bu sebeple Erzurum'daki oda ve borsa üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.

İş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde karşılıklı diyaloğun ve istişarenin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, ETSO yönetimine görevinde başarı dileyerek, ETSO'nun TOBB nezdinde akredite oda olarak üyelerine hizmet verdiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, ağustos ayından bu yana ekonomide yaşanan sıkıntılarla ilgili 365 oda ve borsadan kendilerine iletilenleri rapor haline getirdiklerini belirterek, "Hazırlanan bu raporu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na ilettik ve hepsinin takibini yaptık. Bazıları çözüldü bir kısmının da çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Firmalarımızın, özel sektörün sıkıntılarının çözümü için üçüncü nefes kredisini başlattık. Bu kredinin kullandırılması aşamasında yaşanan problemlerin çözümü için de her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Söz konusu sıkıntıların aşılacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 25 yılda ülkede yaşanan büyük sıkıntıların hepsinin gelip geçtiğini ifade etti

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olup, birbirimize sımsıkı sarılacağız. Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık. 15 gün içinde Erzurum'da 12 bankanın genel müdürü ve bölgenin bütün tüccar ve sanayicilerinin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda iş dünyasının finansal anlamda yaşadığı sorunlara çözüm arayacağız."

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de ekonomideki sıkıntıların aşılması ve istikrarın sağlanması için reel sektör olarak her türlü fedakarlığa katlandıklarını ve esnaftan tüccarına bütün ticaret erbabının devletin her çabasına omuz verdiğini kaydetti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da Hisarcıklıoğlu'nu ETSO'da görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yücelik, Hisarcıklıoğlu ve misafirlerine Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendikTrump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik
HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyorHILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erzurum TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantı

En Çok Okunan Haberler

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.