Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz. Üretilen borun büyük bölümü de ham olarak satılmaktadır. Ham borun tonu da yurt dışına 300 dolardan satılmaktadır. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım" dedi.

'Bucak Bilim Festivali 4007 TÜBİTAK Projesi' kapsamında düzenlenen konferansların son gününde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, 'Madenlerimiz ve enerji kaynaklarımız' konulu konferans verdi. Kültür Merkezi'ndeki konferansa Kaymakam Yalçın Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, öğrenciler, veliler ve çok sayıda kişi katıldı.

Prof. Dr. Abalı, madenlerin, Türkiye'nin en zengin kaynakları olduğunu belirtirken, bugün her şeyin madenlerden üretildiğini söyledi. Abalı, "Maden üretimi bakımından dünyada 28'inci sıradayız. Maden çeşitliliği açısından ise durumumuz daha iyi, 10'uncu sırada yer alıyoruz. Türkiye'de madencilik yeterli durumda değil, madenciliğin her dalı üniversitelerle iş birliği yapıp, daha modern şartlarda yapılması ve artırılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 30 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM YAPILIYOR'

Türkiye'de bor, zeolit, pomza ve selestitin en büyük rezerve sahip madenler olduğunu aktaran Prof. Dr. Abalı, ülkedeki madenler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık ham maden ihraç ettiğini, ithalatın ise yaklaşık 99 milyar dolar olduğunu anlatan Abalı, "Ülke genelinde yaklaşık 30 milyar dolarlık üretim yapılıyor, yaklaşık 100 milyar dolar da dışarıdan enerji alıyoruz. Yani enerjide yüzde 70 dışarı bağlıyız. Ülkemizin kalkınması, dışarı bağlılığı azaltmaktan geçiyor. Kendi kaynaklarımızdan, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan karşılarsak o zaman ülkemizin ekonomisinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'DÜNYA REZERVİNİN YÜZDE 73'Ü ÜLKEMİZDE'

Türkiye'de yıllık 22 milyon ton maden çıkarıldığını, en önemlisinin de bor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abalı, "Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz. Üretilen borun büyük bölümü de ham olarak satılmaktadır. Ham borun tonu da yurt dışına 300 dolardan satılmaktadır. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım. Yoksa ne kadar bor olursa olsun, yerin altında hazineniz olsun; bu hazine ne zaman değerlidir, yerin altından çıkarıldığı zaman. Bor madenleri dünya rezervinin yüzde 73'ü ülkemizde" diye konuştu.

'ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI'

Bor madeninin diğer yakıtlara alternatif enerji ve yakıt kaynağı olduğunu, dünyada borla çalışan 600'ün üzerinde aracın patentinin alındığını kaydeden Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Bor alternatif bir enerji kaynağıdır. En temiz yakıt ise bordan üretilen hidrojen yakıtıdır. Son yıllarda sosyal medya üzerinden bor yakıtıyla ilgili aslı olmayan açıklamalar yapılıyor. Bunların hepsi gerçeği yansıtmıyor. Bordan elde edilen yakıt termik fırınlarda üretildiği için benzine göre en az 10 kat daha pahalıya geliyor. Bor alternatif bir enerji kaynağı. İleriki yıllarda yapılacak çalışmalarla belki daha ucuza mal edilir duruma geldiği zaman iddialı duruma gelebiliriz" dedi.

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