Prof. Dr. Abalı, madenlerin, Türkiye'nin en zengin kaynakları olduğunu belirtirken, bugün her şeyin madenlerden üretildiğini söyledi. Abalı, "Maden üretimi bakımından dünyada 28'inci sıradayız. Maden çeşitliliği açısından ise durumumuz daha iyi, 10'uncu sırada yer alıyoruz. Türkiye'de madencilik yeterli durumda değil, madenciliğin her dalı üniversitelerle iş birliği yapıp, daha modern şartlarda yapılması ve artırılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 30 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM YAPILIYOR'

Türkiye'de bor, zeolit, pomza ve selestitin en büyük rezerve sahip madenler olduğunu aktaran Prof. Dr. Abalı, ülkedeki madenler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık ham maden ihraç ettiğini, ithalatın ise yaklaşık 99 milyar dolar olduğunu anlatan Abalı, "Ülke genelinde yaklaşık 30 milyar dolarlık üretim yapılıyor, yaklaşık 100 milyar dolar da dışarıdan enerji alıyoruz. Yani enerjide yüzde 70 dışarı bağlıyız. Ülkemizin kalkınması, dışarı bağlılığı azaltmaktan geçiyor. Kendi kaynaklarımızdan, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan karşılarsak o zaman ülkemizin ekonomisinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'DÜNYA REZERVİNİN YÜZDE 73'Ü ÜLKEMİZDE'

Türkiye'de yıllık 22 milyon ton maden çıkarıldığını, en önemlisinin de bor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abalı, "Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz. Üretilen borun büyük bölümü de ham olarak satılmaktadır. Ham borun tonu da yurt dışına 300 dolardan satılmaktadır. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım. Yoksa ne kadar bor olursa olsun, yerin altında hazineniz olsun; bu hazine ne zaman değerlidir, yerin altından çıkarıldığı zaman. Bor madenleri dünya rezervinin yüzde 73'ü ülkemizde" diye konuştu.