Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Konuşmasında TSE’nin 58 yıldır, Türk ekonomisi, sanayisi ve üretimi adına, son derece önemli işlevleri yerine getirdiğini söyleyen Özlü, "OECD raporlarına göre; standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisi, yüzde 80’ler düzeyindedir. Dolayısıyla; uluslararası ticaretin ortak dili; standartlardır. Dünya pazarlarında yer almanın, dikkat çekmenin ve tercih edilmenin yolu; uluslararası standartlara uymaktır" diye konuştu.

Önemli olanın standartların peşinden gitmek değil, standart belirlemek olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz; standartları takip eden değil, standart belirleyen bir TSE’yi organize etmektir. TSE; statik değil, proaktif bir kurum olmak durumundadır. Bu kapsamda; TSE’nin hedeflerini güncellemesi, hedeflerini yükseltmesi ve bu hedefler doğrultusunda kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanayiciye refakat eden, bürokratik süreçleri en aza indiren, dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunan, uluslararası alanda dikkat çeken bir TSE’yi; hep birlikte, omuz omuza vererek inşa edeceğiz. Çünkü TSE; Türk malının bayrağıdır, damgamızdır, mührümüzdür, imajımızdır. TSE’nin imajının ve algısının güçlendirilmesi; hepimizin ortak sorumluluğudur.

TSE’nin görevi elbette sadece standardizasyon çalışmalarıyla sınırlı değildir. TSE’nin kritik önem taşıyan bir başka faaliyet alanı da, Uygunluk Değerlendirme hizmetleridir. Belgelendirme, muayene, gözetim, test ve deney faaliyetlerini kapsayan bu alan; her geçen gün çeşitlenmektedir. Buna paralel olarak, işlem hacmi de artmaktadır. Pazarın gerçek hacmi bilinmemekle birlikte; yapılan bazı çalışmalar, 110 ila 200 milyar dolar arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu göstermektedir. TSE’nin bu alanda yaptığı çalışmalar; ülkemiz için hayati önemdedir."