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Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanlığına, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Rektörü Prof.

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

ANKARA, (DHA) - TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanlığına, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin seçildi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 57'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla ile Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Özlü, "Dünya pazarlarında yer almanın, dikkat çekmenin ve tercih edilmenin yolu; uluslararası standartlara uymaktır" dedi.

"ULUSLARARASI TİCARETİN ORTAK DİLİ; STANDARTLARDIR"

Konuşmasında TSE’nin 58 yıldır, Türk ekonomisi, sanayisi ve üretimi adına, son derece önemli işlevleri yerine getirdiğini söyleyen Özlü, "OECD raporlarına göre; standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisi, yüzde 80’ler düzeyindedir. Dolayısıyla; uluslararası ticaretin ortak dili; standartlardır. Dünya pazarlarında yer almanın, dikkat çekmenin ve tercih edilmenin yolu; uluslararası standartlara uymaktır" diye konuştu.

“GAYRETİMİZ STANDART BELİRLEYEN BİR TSE'DİR”

Önemli olanın standartların peşinden gitmek değil, standart belirlemek olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz; standartları takip eden değil, standart belirleyen bir TSE’yi organize etmektir. TSE; statik değil, proaktif bir kurum olmak durumundadır. Bu kapsamda; TSE’nin hedeflerini güncellemesi, hedeflerini yükseltmesi ve bu hedefler doğrultusunda kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanayiciye refakat eden, bürokratik süreçleri en aza indiren, dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunan, uluslararası alanda dikkat çeken bir TSE’yi; hep birlikte, omuz omuza vererek inşa edeceğiz. Çünkü TSE; Türk malının bayrağıdır, damgamızdır, mührümüzdür, imajımızdır. TSE’nin imajının ve algısının güçlendirilmesi; hepimizin ortak sorumluluğudur.

TSE’nin görevi elbette sadece standardizasyon çalışmalarıyla sınırlı değildir. TSE’nin kritik önem taşıyan bir başka faaliyet alanı da, Uygunluk Değerlendirme hizmetleridir. Belgelendirme, muayene, gözetim, test ve deney faaliyetlerini kapsayan bu alan; her geçen gün çeşitlenmektedir. Buna paralel olarak, işlem hacmi de artmaktadır. Pazarın gerçek hacmi bilinmemekle birlikte; yapılan bazı çalışmalar, 110 ila 200 milyar dolar arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu göstermektedir. TSE’nin bu alanda yaptığı çalışmalar; ülkemiz için hayati önemdedir."

ADEM ŞAHİN TSE BAŞKANI SEÇİLDİ

Enstitünün 2017 yılı faaliyetleri ile Kesin Hesabı’nın ve Yönetim Kurulu’nun ibrasının gerçekleştiği TSE 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, TSE Başkanı, Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul üyelikleri seçimi de yapıldı.TOBB-ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, 41 delegenin oyunu alarak TSE Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

PROF. DR. ŞAHİN: DEĞİŞİMİ, DÖNÜŞÜMÜ İYİ İZLEMEK, DOĞRU OKUMAK İCAP EDİYOR

Şahin, yaptığı konuşmada, "Sizlerin oyları ile yeni dönemde Türk Standartları Enstitüsünü yönetmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayım. Türkiye’de her şey, dünyada olduğu gibi değişiyor, dönüşüyor. Bu değişimi, dönüşümü iyi izlemek, doğru okumak icap ediyor. Amacımız Enstitüyü Sayın Bakanımız Faruk Özlü’nün vizyon ve talimatlarıyla ve Türk iş dünyasının çatı örgütü TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun sanayi ve iş aleminin beklentilerine uygun çalışmalarla güzel hedeflere götürebilmektir" dedi.

TSE YÖNETİM KURULU VE TEKNİK KURUL ÜYELERİ

Adem Şahin’in başkanlığındaki TSE Yönetim Kurulu üyeliklerine Uğur Büyükhatipoğlu, Kemal Kaya, Şerif Okluoğlu ve Prof. Dr. Metin U. Salamcı; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Mustafa Deryal, Prof. Dr. Habip Asan, İbrahim Zait Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Emin Bilge seçildi.

ADEM ŞAHİN KİMDİR?

1958 yılında Ordu’da dünyaya gelen Şahin, 1979’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1983’te İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü bitiren Şahin, 1984’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisansını, 1988 yılında ise doktorasını tamamladı.

1999-2007 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müsteşar yardımcılığı ve Müsteşarlık görevlerinde bulunan Adem Şahin, 2007 yılından bu yana TOBB ETÜ’de Genel Sekreterlik, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği ve Rektörlük görevlerini yürüttü.

(FOTOĞRAF)

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildiProf. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

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