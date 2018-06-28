FİNANS

Prof. Dr. Alçın: Finansal istikrar için ek tedbirler gerekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

EKONOMİST Prof.

Prof. Dr. Alçın: Finansal istikrar için ek tedbirler gerekiyor

İSTANBUL, (DHA) - EKONOMİST Prof. Dr. Sinan Alçın, finansal istikrar için ek tedbirler gerektiğini söyledi. Makro ihtiyati politikaların tasarrufu artıracağına dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, "Finansal alanda sağlanacak istikrar, beraberinde orta ve uzun vadede yatırım ve dolayısıyla büyüme iklimini de istikrarlı ve sürdürülebilir bir patikaya çekecektir" dedi.

AK Parti'nin 2014 yılından beri uyguladığı makro ihtiyati tedbirlerin yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleneceği öğrenildi. DHA'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın, "Makro ihtiyati politika, finans temelli yaşanabilecek ekonomik krizleri önceden engellemeye dönük olarak uygulamaya alınan kapsamlı düzenlemeleri ifade etmektedir. Makro ihtiyati politikalar sayesinde, finans piyasalarındaki belirsizlikler azaltılarak, riskli sermaye hareketleri ile spekülatif kredi büyümeleri yavaşlatılabilir. Finans piyasalarına yönelik güven artırıcı önlemler, uzun dönemli finansal yatırımların cazibesini artırarak, reel yatırım için de düşük faiz olanağını ortaya çıkartır" diye konuştu.

"UZUN VADELİ FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN EK TEDBİR GEREKİYOR"

Özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan ve henüz çözümlenmemiş olan finansal türbülansın etkilerinin giderilmesi ve uzun vadeli finansal istikrar için ek tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Alçın, "Merkez Bankası'nın temel politika hedefini fiyat istikrarı oluşturuyor. İstikrarlı bir makroekonomik büyüme de oldukça önemli bir hedef. Ancak mevcut durumda Merkez Bankası'nın, özellikle faiz oranının belirlenmesinde ve sterilizasyon uygulamalarına, piyasa gerçeklerinden kopmayacak adımları atması lazım" ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL İSTİKRAR YATIRIM VE BÜYÜME OLANAĞI SAĞLAYACAK"

Finansal alanda sağlanacak istikrarın yatırıma ve büyümeye olumlu etkisi olacağını aktaran İKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alçın, "Merkez Bankası, uygulamaya koyacağı para politikası araçları ve yeni makro ihtiyati politikalarla öncelikli olarak finansal alanda istikrarı sağlayacak önlemler almalı. Finansal alanda sağlanacak istikrar, beraberinde orta ve uzun vadede yatırım ve dolayısıyla büyüme iklimini de istikrarlı ve sürdürülebilir bir patikaya çekecektir" dedi.

"Cari açığın temel sebebi yabancı aramalı ve enerji bağımlılığımız" diyen Prof. Dr. Alçın, "Bunu çözmeden cari açığın giderilmesi mümkün değil. Üretimin yapısını verimlilik zorlamasından nitelik yönlü bir hale getirmek ve katma değeri yüksek alanlara yönelmek bir yandan yabancı ara malı ihtiyacını azaltacakken, öte yandan da enerji verimliliğine destek sağlayacaktır" diye konuştu.

"MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR TASARRUFU ARTIRIR"

Makro ihtiyati politikaların finansal piyasalarda güven yaratmaya yönelik olduğu için hane halkının gelecek beklentilerini olumlu etkileyerek tasarrufların artmasına yol açacağını işaret eden Prof. Dr. Alçın, "Yalnız bu tek başına yeterli değil. Makro ihtiyati politikaların üretime yönelik yapısal, sürekli ve kararlı önlemlerle desteklenmesi gerekir. Gelirimizin bir kısmını tüketir, bir kısmını tasarruf ederiz. Eğer gelirimizin giderek artan kısmı tüketime giderse, tasarrufumuz da o oranda azalır. Tasarrufları kalıcı olarak artırmanın yolu, gelir artırıcı bir ekonomik yapının oluşturulmasından ve oluşan gelirin de adil biçimde dağıtılmasından geçmektedir" dedi.

(FOTOĞRAF)

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