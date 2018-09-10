Prof. Dr Alkin: 2020’ye kadar bir geçiş dönemi olmalı

İkinci çeyrekteki kapasite kullanım oranları, sanayi üretim rakamları ve sanayideki eğilim anketlerine göre böyle bir sonucun çıkacağını beklediklerini ifade eden Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Büyüme rakamları geçen yılın aynı döneminde yüzde 5.4'tü. Dolayısıyla bunun üzerine çok yüksek bir büyüme beklemek hayalperestlik olurdu. İkinci çeyrekteki büyüme rakamları iyi ancak bundan sonraki dönemlerde büyümenin yavaşlayacağını öngörüyorum" dedi.

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TAHMİNLERİNDE HATA YOK"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüme tahminlerini düşürmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Alkin, kuruluşların bu kararlarında haklı olduklarını ifade ederek, "İkinci çeyrekteki büyüme hızı yüzde 5.2 çıktı diye tahminlerde yanlış yapılmış bir durum yok. Büyüme hızının ikinci ve üçüncü çeyrekte yavaşlayacağını göreceğiz. Bu sebepten dolayı tahminlerinde bir yanlış yok" şeklinde konuştu.

"GERÇEKÇİ BİR OVP GÜVEN ORTAMI OLUŞTURUR"

Bu ay açıklanacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) ve sonrasında atılacak yeni adımların gelecek dönemlerdeki büyümeyi nasıl etkileyeceğini yorumlayan Prof. Dr. Alkin, "Açıklanacak OVP'nin gerçekçi olması lazım. Herkes istikrarlı bir program bekliyor. Eğer böyle bir OVP olursa öncelikle güven ortamı oluşur. Bu güvenle beraber Türkiye'nin gerçekçi bir yaklaşımda olduğu ispat edilmiş olur. O yüzden açıklanacak OVP'nin çok yüksek büyüme vaat eden bir OVP olmaması gerekir. 2018 ve 2019 yılları rehabilitasyon yılları, 2020 yılı da kalkınma öncelikli büyümeye geçiş olarak adlandırılmalı. İçinde bulunduğumuz seneyi gerçekçi olarak ele alırsak, enflasyon rakamlarının yüzde 20'lere ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Büyüme hızı da en kötü ihtimalle yüzde 2.5, en iyi ihtimalle de yüzde 4.5 olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.