FİNANS

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

EKONOMİST Prof.

İSTANBUL, (DHA)- EKONOMİST Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin ekonomisi gelişen ülkeler arasında gittikçe gücünü artıran bir ülke olduğunu belirterek, "Çok iyi biliyoruz ki 2050 yılında gelişen ülkelerin milli gelirleri gelişmiş ülkeleri aşacak" dedi.

Altınbaş Üniversitesi'nin üç tecrübeli ekonomisti, "Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz?" başlıklı serinin ilk panelinde bir araya geldi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, üniversitenin Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Zaman zaman izleyicileri gülümseten etkinliğe ilgi de yoğundu. Ekonomist Mahfi Eğilmez ve Doç. Dr. Işın Çelebi panelin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

"ORTALIĞIN SAKİNLEŞMESİNİ BEKLEYİN"

Dalgalı kuru değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "Dalgalı kur sisteminin bir fazileti var ve bu yükseliş eninde sonunda duruyor. Durduktan sonra da bir geriye gelişi var. Bence şu an piyasalar panik halinde olduğu için iletiye bir adım atmaktan imtina edin, bir adım geri atın ve ortalığın sakinleşmesini bekledikten sonra karar alın. Şu anki seviye ve rakamların hiçbiri gerçek değil" tavsiyesinde bulundu.

"YERLİ PARAYLA İHRACATI DESTEKLİYORUM"

Önceki yıllarda gündeme gelen Türkiye’nin Rusya, Çin ve İran ile yaptığı ticarette yerli para kullanması fikrine de değinen Prof. Dr. Alkin, "Türk Lirası rezerv para değil ama konvertibl bir para birimi. Konvertibl yani dünyanın her yerinde geçebilme ihtimal var. Bir tek şart var onun için de pariteyi kabul etmeniz. TL hangi ülkede kullanılıyorsa eğer ihracatçı veya ithalatçı pariteyi kabul ediyorsa neden olmasın ? Bence doların hakimiyetini kırmak amacıyla değil ama ihracat işlemlerini kolaylaştırmak açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü önünde sonunda bütün paraların aralarındaki parite dolara karşı değerleriyle belirleniyor. Fakat bunun ihracat işlemlerini kolaylaştırıcı borçlanmada seçenekleri artırıcı bir metot olduğunu düşünerek kesinlikle destekliyorum" diye konuştu.

"İRAN YAPTIRIMLARI AB'Yİ DE ETKİLECEYECEK"

ABD'nin İran yaptırımlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, "Türkiye'den önce Avrupa Birliği'ni ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü biliyoruz ki Almanlar ve Fransızlar ve başka ülkelerin çok fazla yatırımları var. Türkiye'ye de göreceli olarak sirayet edecek. Onu kabul ediyorum. İran'la olan bizim ticaretimiz doğalgaz ve petrol üzerine gittiği için bizim enerji güvenliğimiz için sıkıntılı bir süreç yaratabilir. Bizim enerji güvenliğimizde İran önemli bir noktada yer alıyor. Bir de, dış politikamızı ihtiyaçlarımıza göre belirliyoruz. O yüzden ABD'nin bu kendi başına çıkışı Türkiye'nin dış politikası açısından çok lehte sonuçlar yaratmayacak. Müzakerelere devam etmek gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin BRICS toplantısına davet edilmesinin de gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan Alkin şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi gelişen ülkeler arasında gittikçe gücünü artıran bir ülke ve çok iyi biliyoruz ki 2050 yılında gelişen ülkelerin milli gelirleri gelişmiş ülkeleri aşacak. Hatta iki katına çıkacak dolayısıyla Türkiye'nin burada bir pozisyon alması önemli ve Türkiye burada pozisyonunu belli etti. Yani dedi ki ‘Ben sadece batıya dönmem komşularıma dönmem ben bu güç odakları ile yan yana oturup bazı müzakereler yapmak zorundayım. Onlarla ortak menfaatimi korumak zorundayım’. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılımını gelecek için önemsiyorum."

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldiABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi
Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacakProf. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Diğer Haberler
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.