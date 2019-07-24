Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-ATILIM Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili olarak, “Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizmdir. Türkiye bu konuda ne kadar fon yaratır ve tanıtmasına para harcarsa; bu işi rasyonel bir şekilde yaparsa, biz bu konuda ülke olarak cari açığın kapatılması, istihdam sağlaması açısından turizmden çok fazla imkânlar sağlayabiliriz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu’nda, AK Partili milletvekillerince hazırlanan, 'Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı' kurulmasına ilişkin yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun ile Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatların dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Kanunla ajansın gelirleri, genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağıştan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, konuyla ilgili olarak turizm sektörü üzerine etkileri ve yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.