Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-ATILIM Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili olarak, “Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizmdir. Türkiye bu konuda ne kadar fon yaratır ve tanıtmasına para harcarsa; bu işi rasyonel bir şekilde yaparsa, biz bu konuda ülke olarak cari açığın kapatılması, istihdam sağlaması açısından turizmden çok fazla imkânlar sağlayabiliriz” dedi. Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu’nda, AK Partili milletvekillerince hazırlanan, 'Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı' kurulmasına ilişkin yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun ile Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatların dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Kanunla ajansın gelirleri, genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağıştan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, konuyla ilgili olarak turizm sektörü üzerine etkileri ve yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. ‘BÜTÇENİN YÖNETİM KURULUNDA OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM’ Prof. Dr. İbrahim Birkan, tanıtımda yeni teknolojilerin kullanmasını gerektiğini söyleyerek, “Yasanın temelinde Türkiye’nin tanıtılması amaçlı bir fon oluşturulması ve bu fonun sektör ile kamu kurumlarından gelen kaynaklardan oluşturulması üzerine kuruluyor. Bu gerçekten demokratik, sektörün ağırlıklı olduğu ve bu fonun politik amaçlarla değil, Türkiye ve Türkiye turizminin tanıtımı amaçlı kullanılır şekilde olması oldukça önemlidir. Türkiye’nin tanıtılması bir bütün olarak ele alınmalıdır. Özellikle turizme katılan yeni kuşak gençlere ulaşabilmek için elektronik pazarlama konusunda atılımlar yapmak gerekiyor. Şimdi bu bütçenin kullanılmasında sektörün büyük ölçüde yönetim kurulunda olmasından dolayı çok umutluyum. Toplanacak çok ciddi bir meblağ var. Bu paranın sektörünün istenilen şekilde ve istediği alanlarda kullanılıyor olması bütün turizmi ve Türkiye’nin tanıtımını olumlu etkileyecektir” dedi. ‘MALİYETLERİMİZ RAKİP ÜLKELERE MUKAYESE EDİLDİĞİNDE DAHA UCUZDUR’ Türkiye’nin turizm açısından çok şanslı bir ülke olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Birkan, Türkiye’nin birçok alanda imkânlara sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Birkan, şunları söyledi: “Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizmdir. Türkiye bu konuda ne kadar fon yaratır ve tanıtmasına para harcarsa; bu işi rasyonel bir şekilde yaparsa, biz bu konuda ülke olarak cari açığın kapatılması, istihdam sağlaması açısından turizmden çok fazla imkânlar sağlayabiliriz. Türkiye nüfusunun üstünde turist ağırlayabilecek potansiyeli olan bir ülkedir. Bizim bu alana kapitalize olmamız lazım. Rekabet avantajımız olan alan budur. Hem de maliyetlerimiz rakip ülkelere mukayese edildiğinde daha ucuzdur. Bu bize mali açıdan da ciddi bir avantaj tanıyor. Bu bakımdan hükümeti hakikaten desteklemek lazım. Turizmi öne çıkartarak uluslararası rekabet avantajını kullanma şekline giriyor olması bizim açımızdan büyük bir avantajdır. Bu konuda daha büyük ve ciddi atılımların gerçekleşmesini bekliyoruz. Türkiye’nin petrolü ve geleceği turizmdir.”

