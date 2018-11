Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun 2018 yılını tek hanede bitirmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, "Bir de her ne kadar rakamlar TÜFE ile birebir aynı çıkmasa da, trendin yukarı mı yoksa aşağıya mı olduğunu anlamak için İTO Geçinme Endeksine bakmak da faydalı olabilir. Aşağı yukarı her iki endeks de yıl sonunda birbirine yakın şekilde gerçekleşiyorlar. Buradan hareketle, enflasyonun 2018 yılını tek hanede bitirmesinin imkansız olduğunu söylemek mümkündü her zaman. Excel Tablosuna geçmiş rakamları dizip, sonraki aylarda beklediğimiz rakamları yazınca aşağı yukarı bir tahminde bulunmak mümkün olabiliyor. Aslına bakılırsa birçok parametre için benzer bir metot uygulanabilir. Böylece 'bilinmezlik denizinde' kendimize bir referans noktası yaratmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ YAVAŞLAMA İŞSİZLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

İşsizlik rakamları için söylenecek fazla bir şeyin olmadığını aktaran Prof. Dr. Alkin, "Daha önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerinde de işsizliğin kolay kolay düşmeyeceğini hükümetin kabul etmiş olduğunu anladık. 2021 yılında yüzde 9.5’e düşmesi için bir ümit var. O da hedeflerin arasında gözüküyordu. İşin gerçeği Türkiye’de istihdamın önemli bir kısmını inşaat sektörü massettiği için, sektördeki yavaşlamanın doğrudan işsizliğe olumsuz tesir ettiğini söylemem gerekiyor. Bu arada kayıt dışı istihdamın da TÜİK tarafında takip edilemeyecek düzeye çıktığını görmekteyiz" dedi.