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Prof. Dr. Emre Alkin: Enerjiyi verimli kullanmak çok önemli

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, ekonomist, yazar Prof.

Prof. Dr. Emre Alkin: Enerjiyi verimli kullanmak çok önemli

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, ekonomist, yazar Prof. Dr. Emre Alkin, “Vatandaşın cebinden çıkan her bir kuruşun neredeyse çoğu elektrik faturalarına gidiyor. Harcadığımız enerjiyi verimli kullanmak çok önemli. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için temiz enerji kullanımına geçmek gerekiyor” diye konuştu.
Artan nüfus ile birlikte her geçen gün tükettiğimiz enerji miktarı da artış gösteriyor. Harcanan enerjinin artması aynı oranda faturaların da yükselmesine neden oluyor. Faturalar arasında ise en çok artan gider kalemlerinden biri elektrik faturaları.
Havaların giderek soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı elektrik tüketimine gidiyor. Kış aylarında tüketilen enerji miktarı yaz aylarına göre ortalama 2.2 kat artırıyor. Isınmanın kimi yerlerde klima ve kombi ile sağlanması da elektrik tüketimini arttırıyor. Tüm ay boyunca açık olan bir kombi ortalama 8

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