Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

İSTANBUL, (DHA) - EKONOMİST Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımların atılmasını önererek, "Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın. Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir” dedi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Rakamlara bakıldığında çekirdek enflasyonda çok ufak bir iyileşme görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Alkin, “Böyle olsa da enflasyondaki yükseliş trendinde bir değişiklik olmadığı anlaşılıyor” diye konuştu. "KALICI ÇÖZÜMLERİN BULUNMASI GEREKİYOR" Geçen ayın fiyat artış rekortmenlerinin yine gıda ürünleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Ama harcama grupları açısından bakarsanız birinciliği sağlık almış. İkinciliği gıda ve alkolsüz içecekler, üçüncüsü de eğitim. Dikkat ederseniz, tüm bunlar aslında temel ihtiyaç kalemleri. Enflasyon sepetine giren ürünlerin yüzde 65’ini oluşturan 270 kalemde artış, 115’inde düşüş yaşanırken yüzde 8’i aynı kaldı. Fiyatı düşen mallar arasında geçtiğimiz dönemlerde çok yüksek fiyatlı diye şikayet edilen yeşil soğan, dereotu, ıspanak, maydanoz ve nane gibi mevsimlik ürünler bulunuyor. Yani aslında tarımsal ürünlerde şiddetli fiyat artışı hala devam ediyor. Bu da tanzim satışlar ve kasada yüzde 10 indirimleri veya satılmayan ürünlerin stokta birikmesi nedeniyle yapılan iskontoların enflasyonu düşürmek için yetmediğini gösteriyor. Dolayısıyla özellikle tarım ve gıda ürünleri ile alakalı daha temel bir politika yaklaşımı gösterilmesi, tanzim satışlarla bu mücadeleye devam etmek yerine kalıcı çözümlerin bulunması gerektiği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Tüketim talebinde bir toparlanma olmadığı halde fiyatların yüksek seyrettiğini kaydeden Prof. Dr. Alkin, bu durumu çekirdek enflasyonun düşürülmesini engelleyen faktörler arasında gösterdi. Vatandaşın her ay satın almak zorunda olduğu mal ve hizmetleri kapsayan çekirdek enflasyonda gözle görülür bir gerileme yaşanmadığı takdirde enflasyonun düşüş trendine girdiğinin söylenemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Alkin, "Zaten Mart ayı rakamları da bize gösteriyor ki enflasyonun içinde bulunduğumuz şartlarda düşmeye direndiği ortada” dedi. KALICI DÜŞÜŞ İÇİN NE YAPILMALI? Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyonla mücadele için şu ana kadar kullanılan yöntemleri 'acil durumlarda yapılması gereken ancak uzun vadede etkisi olmayacak önlemler' olarak değerlendirdi. Enflasyonda kalıcı düşüşün nasıl sağlanabileceğine ilişkin görüşlerini de aktaran Prof. Dr. Alkin şöyle dedi: “Enflasyonu düşürmek ancak ve ancak mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürerek onları vatandaşa rasyonel fiyatlardan satış yapmaya ikna etmekle mümkün. Meselenin özüne ve köküne inmekde büyük fayda görüyorum. Eğer bu yapılmazsa, kalıcı tedbirler alınmazsa enflasyon kontrolden de çıkabilir. Yani kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı düşmeyeceği gibi kontrolden de çıkabilir."