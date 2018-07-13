Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi. Alkin "Devlet tek başına bunu başaramaz, halk benimseyecek, bankalar ve finans kurumları bunu uygulayacak, diğer kuruluşlar bunu denetleyecek" dedi.

Ekonomistler günümüz gelişen dünyasında nakitin yerini kredi kartlarına bıraktığının tespitini yapıyor. Küresel piyasalarda işlemlerin çoğunun halen nakitle yapıldığı belertilse de bir çok ülkede nakit kullanımı gün geçtikçe azaldığı rakamlara yansıyor. Türkiye'nin nakitsiz topluma geçişteki durumunu Prof. Dr. Emre Alkin değerlendirdi.

Kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına da görev düştüğünü belirten Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin; "İlk defa devlete görev yükleyen bir anlayıştan, toplumun her kesimine her kurumuna görev yükleyen bir yere doğru gidiyoruz. Devlet tek başına bunu başaramaz, halk benimseyecek, bankalar ve finans kurumları bunu uygulayacak, diğer kuruluşlar bunu denetleyecek. Toplu halde bilinçli bir hareketle sosyal devlet kavramını öne çıkaracak olan bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. O yüzden herkese vazife düşüyor, sadece devlete değil. Fakat bununla alakalı kuralları tabii ki devlet koyacak" dedi.