Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye adım adım nakitsiz topluma geçiyor

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına görev düştüğünü söyledi. Alkin "Devlet tek başına bunu başaramaz, halk benimseyecek, bankalar ve finans kurumları bunu uygulayacak, diğer kuruluşlar bunu denetleyecek" dedi. Ekonomistler günümüz gelişen dünyasında nakitin yerini kredi kartlarına bıraktığının tespitini yapıyor. Küresel piyasalarda işlemlerin çoğunun halen nakitle yapıldığı belertilse de bir çok ülkede nakit kullanımı gün geçtikçe azaldığı rakamlara yansıyor. Türkiye'nin nakitsiz topluma geçişteki durumunu Prof. Dr. Emre Alkin değerlendirdi. Kağıt para saltanatının sonu olarak gördüğü nakitsiz toplumun yaygınlaşmasında kamuya, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına da görev düştüğünü belirten Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin; "İlk defa devlete görev yükleyen bir anlayıştan, toplumun her kesimine her kurumuna görev yükleyen bir yere doğru gidiyoruz. Devlet tek başına bunu başaramaz, halk benimseyecek, bankalar ve finans kurumları bunu uygulayacak, diğer kuruluşlar bunu denetleyecek. Toplu halde bilinçli bir hareketle sosyal devlet kavramını öne çıkaracak olan bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. O yüzden herkese vazife düşüyor, sadece devlete değil. Fakat bununla alakalı kuralları tabii ki devlet koyacak" dedi. Nakitsizliğin, suç gelirlerinin aklanması ve kara para ile mücadele anlamında da kısmi faydası olduğunu söyleyen Alkin, Türk halkının ödeme alışkanlığı göz önüne alındığında hızlı bir şekilde nakitsiz topluma adapte olabileceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Suç şebekeleri artık sanal ortamdan da işlerini yürütüyor. Hatta kripto paralarla yolsuzluk, rüşvet operasyonları ve kanun dışı işlemler dönüyor. Bunların önlenebilmesi için devletin kripto paralara geçişi teşvik eden ama kurallarını düzenleyen bir hale gelmesi gerekir. Bunun önüne geçeceğimize hızlandırmalı ve destek vermeliyiz. Eskiler nakit para gibi elle tutulur bir güvence istiyordu ama bu durum "Z jenerasyonu" dediğimiz, anne karnından tabletle doğan nesille değişti. Gençler artık akıllı telefon üzerinden daha önceden tanımlanmış kredi kartlarından ya da nakit kartları üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Dijital dönüşüm, yeni jenerasyon sayesinde Türkiye'de yerini alacak. Cepte para taşımak tabii ki bir güven fakat toplumun tüm kesimleri nakitsiz dolaşmaya alışacak." Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'deki işlemlerin yüzde 70'inin nakitten çıkmış olacağını belirten Alkin, geçiş sürecinde nakit kullanımını azaltmada devletin caydırıcı ya da önlem alıcıdan ziyade, imrendirici ve cesaret verici işlemlerin etkili olacağına da değindi ve "Kamuyla ilgili tüm alım satımlar veya kamuyla alakalı halkın yapacağı tüm işlemlerin artık nakit parayla değil elektronik yollu olması gerekiyor. Devlet bu işi özel sektörden daha hızlı geliştiriyor. E-devlet sitesi üzerinden her türlü işlemler yapılabiliyor. Özel sektör, devleti örnek alarak bu sisteme geçebilir" dedi.



