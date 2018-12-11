Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

İSTANBUL, (DHA) - GEÇTİĞİMİZ gün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Bu modelle daha fazla gidemeyiz. Benim açık bir önerim var; adalet sisteminden eğitime, teşviklerden kamu harcamalarına kadar her yerde ciddi bir revizyon yapalım" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, büyüme rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alkin, "Bu zamana kadar eleştirilerimi sürekli olarak nüktedan ve ılımlı şekilde yaptım. Müzmin muhalefet edenlerle müzmin iyimserlerin hedefi oldum, pek aldırmadım açıkçası. Ama şimdi doğrudan ifade edeyim,büyüme verileri akıllı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu modelle daha fazla gidemeyiz" dedi.

"RAKAMLAR, ACİL YAPISAL REFORM DİYOR"

Acil eylem planları veya yeni büyüme modeli alternatifleri üzerine Ankara'nın ricasıyla sayısız çalışmaya katıldığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Açıklanan son büyüme rakamları acil yapılması gereken bir işi bize tekrar hatırlattı; yapısal reformlar. Rakamlar bize gösteriyor ki, Türkiye'nin adalet ve hukuk, eğitim ve özgürlükler konusunda ciddi adım atmadan kalkınmasına imkan yok. İş dünyası stoklarını eritmiş, kırılgan talebi dikkate alarak parmağını kımıldatmıyor. Yatırımlar gerilemiş, hane halkı tüketimi zar zor ayakta duruyor. Büyümeyi ise kamu harcamaları ve ihracat ayakta tutmuş" diye konuştu.