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Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

Ekonomist Prof.

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

İSTANBUL, (DHA) - Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, son çeyrekteki daralmaya rağmen 2018’i büyümeyle tamamlayan Türkiye’nin 2019 yılında da az da olsa büyüyerek, ‘negatif büyüme’ tahmininde bulunanları yanıltabileceğini söyledi. Prof. Dr. Alkin, "Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugün Türkiye İstatsitik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 dördüncü çeyrek ve yıllık büyüme verilerini değerlendirdi. Yılın son çeyreğinde çıkan yüzde 3’lük negatif büyümenin beklentiler dahilinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alkin, “Ekonomistlerin son çeyrek tahminleri genelde yüzde 1-4 negatif büyüme arasında gidip geliyordu. Biz de Eylül 2018’de, yani son çeyreğe girilirken yaptığımız bir değerlendirmede yüzde 2.5-3.0 aralığında bir daralma tahmini ortaya koymuştuk. Ancak 2018’de en kötü ihtimalle yüzde 2.5 büyürüz demiştik. Bu doğrulanmış oldu" diye konuştu.

ALARM VEREN SEKTÖRLER

Büyüme rakamlarına bakıldığında imalat sanayii ve inşaatın alarm veren sektörler olarak dikkat çektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akin, “Son çeyrekte imalat sanayiinde yüzde 7.4, inşaatta da yüzde 8.7’lik bir daralma var. Aslında biz bunları önceden hissettik. Nereden hissettik? Kapasite kullanım oranlarında, sanayi üretimi verilerinde, işsizlik oranlarında ve ayrıca perakende satış verilerinde. Bunların hepsi birden alarm veriyordu” ifadelerini kullandı.

"YILLIK BÜYÜME ŞAŞIRTMADI"

Yüzde 2.6’lık yıllık büyüme rakamının da beklentileri dahilinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Alkin, "Çok daha kötümser beklentiler dile getirenler olmasına rağmen, biz daha eylül ayındaki değerlendirmelerimizde, en kötü şartlar altında bile Türkiye’nin 2018 yılında yüzde 2.5 büyüyeceğini dile getirmiştik. Bu tahminimiz de doğru çıkmış oldu” dedi.

Geçen yılın son çeyreğine ait büyüme verilerine bakarken, geçmiş rakamların değerlendirildiğinin akıldan çıkarılmamasını isteyen Prof. Dr. Emre Alkin, “Bunlar 2018 yılına ait verilerdi. Buna göre analiz edilmesi lazım. Yani bunları şimdi yaşanıyormuş gibi yorumlamayalım. Ama eldeki veriler gösteriyor ki birinci çeyrekte de küçülme ihtimalimiz var” ifadelerini kullandı.

"TOPARLANMAK ŞART"

Büyüme verilerinin bundan sonra nereye gidebileceğine dair tahminlerini dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Nasıl ki geçen yılın eylül ayında, yıllık büyüme yüzde 2.5’ten düşük çıkmaz dediysem, şimdi de şunu söyleyeyim. 2018’in son çeyreğinde bu kadar kötü bir büyüme rakamının çıkması, matematiksel olarak 2019’un dördüncü çeyreğinde iyi bir rakam çıkmasına zemin hazırlamış oldu. Dolayısıyla IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların Türkiye 2019 yılında negatif büyür tezleri doğru çıkmayabilir. Ama bunun için Türkiye’nin yılın ikinci yarısında toparlanması şart" dedi.

"2019’DA BÜYÜME YÜZDE 0.5-1.0 ÇIKABİLİR"

Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen, iyi bir yönetimle Türkiye ekonomisinin 2019’un tamamında büyüyebileceği tahmininde bulunan Prof. Dr. Emre Alkin şöyle konuştu:

“Eldeki verilere bakarsak, 2019’un ilk ve ikinci çeyreklerinde de negatif büyüme ihtimali var. Ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte toparlanma yaşanırsa 2019’u pozitif büyümeyle kapatma imkanı hala var. 2018 son çeyrekteki hızlı küçülmenin de yol açacağı matematiksel etkiyle bu yılki büyüme rakamı yüzde 05.-1.0 aralığında çıkabilir. Ancak matematiksel düzeltmelerle övünemeyiz. Önemli olan, üretime, ihracata, istihdama katkı yapacak bir büyümenin ortaya koyulması.”

KALİTELİ BÜYÜME İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Türkiye’nin istikrarlı ve kaliteli bir büyümeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, bunun için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini de şöyle dile getirdi:

“Beklentileri doğru yönetmek lazım. İnsanların içinde hala bir umut var. Hükümetin, bu ümidi boşa çıkarmayacak adımlar atması lazım. Vergi uygulamaları ve kamusal destekler konusunda doğru adımlar atılmalı. Türkiye’nin harcayacağı veya israf edeceği, yanlış kullanacağı tek bir kuruş dahi yoktur. Verilen kredilerin ve desteklerin hepsi de değere dönüşmelidir. Türk özel sektörü de kaynak kullanımında basiretli davranmayı artık öğrenmeli, katma değer yaratan faaliyetlerle iştigal etmeli.”

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

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