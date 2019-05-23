FİNANS

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL (DHA) - Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, küresel koşullar ve hatalı politikalarla negatif olarak ayrışarak ‘derin krize sürüklenen’ ekonomide ‘mevcut süreci atlatmak için irade’ gerektiği uyarısı yaptı.

Kadir Has Üniversitesi, İktisat ve Toplum Dergisi iş birliği ile düzenlenen "Türkiye ekonomisi nereye? Krizden çıkış yolları" başlıklı panelde konuşan Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, “Bu süreci atlatmak için irade gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşulları değerlendirip nerede eksiğimiz var bunu görmeliyiz. Kurumların görevlerini bağımsız olarak icra etmeleri şarttır. Bunların başında kuşkusuz Merkez Bankası (MB) geliyor. Denetleyici üst kurulların siyasi önyargıdan bağımsız kendi hedeflerini kurgulamaları lazım. Bu şartlar altında ekonomiye belirsizlik ve güvensizlik hakim. Ne ulusal ne uluslararası yatırımcı ne de biz tüketiciler geleceğe güvenle bakamıyoruz” dedi.

“GELİRLERİN DURGUNLAŞTIĞI DÖNEMDEYİZ”

Prof. Dr. A. Yeldan, “Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz süreci aslında ‘büyük ve uzun süreli durgunluk’ diye küresel ekonomide yaygın olan kriz sürecinin bir parçasıdır. 2009 yılından günümüze dünya ekonomisi durgunluk içerisinde. Üretkenlik kazanımları yavaşlıyor, sabit sermaye yatırımları geriliyor. İşsizlik İngiltere ve ABD’de düşük düzeyde ama ücretlerde de gerileme var dolayısıyla gelirlerin durgunlaştığı bir dönemdeyiz” diye konuştu.

KRİZ NEDEN DERİNLEŞTİ?

Prof. Dr. Yeldan, “Türkiye’de bu küresel krizi yakından izliyor. Ülkemizde özellikle son 2-3 yıldır peş peşe yapılan yönetim hataları, hukuka yönelik müdahaleler ekonomide güvensizliği, belirsizliği ve bunlara bağlı olarak oynaklığı getirdi. Bu adımlar, ekonomiyi negatif olarak ayrıştırarak derin krize sürükledi” ifadelerini kullandı.

EKONOMİDEKİ SORUNLAR NASIL AŞILIR?

Paneli değerlendirerek krizi aşmak için çözüm yolları üzerine açıklama yapan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Orhangazi ise, “Ekonominin bu hale gelmesindeki en önemli etken özellikle 2000’li yılların başlarından günümüze dış sermaye girişlerine bağımlı, borç artışına dayanan ve inşaat odaklı bir büyüme modelinin tercih edilmesidir. Bu modelin zaman içerisinde kaçınılmaz olarak yarattığı kırılganlıkların birikmesiyle, dünyadaki likidite şartlarının değişmesi Türkiye ekonomisini krize soktu. Bu dönemde, döviz kurları dış etkenlere çok açık hatta onlar belirliyor, bizim ekonomimiz de bundan etkileniyor” diye konuştu.

“ENFLASYONUN NEDEN YÜKSELDİĞİNE ODAKLANMALIYIZ”

Kısa vadede enflasyonu düşürmenin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Orhangazi, “Bunun yerine neden yükseldiğine odaklanmalıyız. Kurdaki artıştan enflasyona olan geçişkenlik neden bu kadar yüksek olduğunu incelediğimiz zaman üretim yapımızın giderek ithalata bağımlı hale geldiğini görüyoruz. İthalattın üzerine gitmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“PROBLEMLERİ DOĞRU TESPİT ETMELİYİZ”

“Ekonominin içinde bulunduğu durumdan çıkmanın kısa, kestirme bir yolu yok” diyen Prof. Dr. Orhangazi, daha uzun vadeye odaklanarak, böyle durumlara düşmemeyi sağlayacak politikalar geliştirmek gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Orhangazi, “Problemleri doğru tespit etmeliyiz, Türkiye ekonomisinin neden dış sermaye girişlerine ve ithalata bağımlı olduğunu ve iyi istihdam yaratamadığını tespit etmeliyiz. Ardından bu sorunların üzerine gitmeliyiz” dedi.

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekliProf. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekliProf. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekliProf. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son haliKızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)
Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Türkiye'den Çin malı duvar saatlerine önlem

Türkiye'den Çin malı duvar saatlerine önlem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs’ta 1.3 puan arttı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs’ta 1.3 puan arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)

Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.