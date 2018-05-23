Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

İSTANBUL, (DHA) - EKONOMİST Prof. Dr. Kerem Alkin, döviz kurlarındaki artışın doğrudan 24 Haziran seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir manipülasyon olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alkin, "Kurun açıklanacak bir anlamı yok. Türkiye ekonomisi bu hamlenin altından kalkar o yüzden paniğe kapılmak hatadır" dedi.

Döviz kurlarındaki sert yükselişi DHA'ya değerlendiren İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye'nin Avrasya'daki yükselişinden, oyun kurucu gücünden, bu coğrafyadaki birçok ülke için umut olma, ülkeleri yüreklendirme sürecinden hiç memnun olmayan birçok çevre var. Döviz kurlarıyla ilgili olarak her şeyden önce sosyal medya üzerinden attıkları mesajlara baktığımız zaman bunun çok yönlü olarak uluslararası çevrelerce yönetilen bir süreç olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KURUN AÇIKLANACAK BİR ANLAMI YOK"

Türk ekonomisinin makro dengeleri dikkate alındığında kur hareketlerinin açıklanacak hiç bir anlamı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, "Bankacılık sektörünün mali yapısı kamu tarafındaki mevcut tablo ve diğer unsurlar dikkate alındığı zaman bu kur hareketinin açıklanacak hiçbir yönü olmadığını gözlemlemek lazım. Kaldı ki son 3 hafta içinde 60 kuruş üzerindeki hareketin tümü gece Türkiye uykudayken, yurt içinde piyasalar kapalıyken, döviz piyasaları dünyada işlem görürken ve Asya piyasalarından başlatılarak yürütülen bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.