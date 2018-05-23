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Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

 EKONOMİST Prof.

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

İSTANBUL, (DHA) - EKONOMİST Prof. Dr. Kerem Alkin, döviz kurlarındaki artışın doğrudan 24 Haziran seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir manipülasyon olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alkin, "Kurun açıklanacak bir anlamı yok. Türkiye ekonomisi bu hamlenin altından kalkar o yüzden paniğe kapılmak hatadır" dedi.

Döviz kurlarındaki sert yükselişi DHA'ya değerlendiren İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye'nin Avrasya'daki yükselişinden, oyun kurucu gücünden, bu coğrafyadaki birçok ülke için umut olma, ülkeleri yüreklendirme sürecinden hiç memnun olmayan birçok çevre var. Döviz kurlarıyla ilgili olarak her şeyden önce sosyal medya üzerinden attıkları mesajlara baktığımız zaman bunun çok yönlü olarak uluslararası çevrelerce yönetilen bir süreç olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KURUN AÇIKLANACAK BİR ANLAMI YOK"

Türk ekonomisinin makro dengeleri dikkate alındığında kur hareketlerinin açıklanacak hiç bir anlamı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, "Bankacılık sektörünün mali yapısı kamu tarafındaki mevcut tablo ve diğer unsurlar dikkate alındığı zaman bu kur hareketinin açıklanacak hiçbir yönü olmadığını gözlemlemek lazım. Kaldı ki son 3 hafta içinde 60 kuruş üzerindeki hareketin tümü gece Türkiye uykudayken, yurt içinde piyasalar kapalıyken, döviz piyasaları dünyada işlem görürken ve Asya piyasalarından başlatılarak yürütülen bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BU HAMLENİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

Türkiye ekonomisinin bu hamlenin üstesinden geleceğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Çünkü ülkemiz daha önce 1994 ve 2001 krizlerinde çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmış olmasına rağmen bunları yönetmesini bildi. Türkiye, 1994 ve 2001 krizlerine sürüklendiği makro ortamla yakından uzaktan alakası olmayan bir tablo içerisindeyken ne oluyor da daha öncekiler gibi bir kur hareketi oluyor önce bunu sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

"PANİĞE KAPILMAK BÜYÜK BİR HATADIR"

Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizlerini yönelttiğini ve yaralarını sardığını dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Bugün itibariyle o dönemdeki performansının onlarca kat üzerinde çok ciddi bir ekonomik aktivite söz konusu. Merkez Bankası'nın yapabilecekleri var, ekonomi yönetiminin daha alacağı bir sürü tedbir mevcut. Paniğe kapılmak en büyük hatadır. Zaten bunu kim yönetiyorsa Türk iş dünyasında, ekonomi çevrelerinde ve vatandaş nezdinde döviz kurları üzerinden bir panik ortamı üzerinden manipülatif bir sonuç almaya çalışıyor. Böyle bir harekete prim vermememiz gerekiyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

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