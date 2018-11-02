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Prof. Dr. Nevzat Artık : Tavuk etini ambalajlı satın alın

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof.

İstanbul,2 Kasım (DHA) - Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, ambalajlı gıdaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenli ve sağlık açısından uygun olacağından satın alınan tavuğun ambalajlı olması gerektiğini söyledi.
Artık, son kullanma tarihine de dikkat etmek gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.
“Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.
“Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.
“Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir.
"Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır.
“Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır.
"Tavuk etinin yıkanmasına gerek yoktur. Tavuğun doğal olarak mikroorganizma yükü yüksektir. Tavuğu pişirmeden önce yıkadığımızda; mikroorganizma yükünü azaltamadığımız gibi lavabo, musluk, tezgah yüzeylerine ve hatta ellerimize sıçrayan bu mikroorganizmalar çapraz bulaşmaya da sebep olabilir. Sonrasında mutlaka bu yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve eller en az 20 saniye sıvı sabunla ovalanarak yıkanmalıdır.
"Özellikle, etin en zor pişen iç kısımlarında kanlı ya da kırmızı bir bölüm kalmamasına dikkat edilmelidir.
“Tavuk ve diğer et ürünlerinin tamamen pişirilmesi için iç sıcaklıklarının 72 derece veya daha yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi tavsiye edilir.
"Tavuk proteini son derece kalitelidir. Yani hem sindirimi yüksek hem içerisindeki elzem amino asitlerin dağılımı açısından bakımından faydalıdır.
“Yani günde 100 gram tavuk eti tüketilmesi günlük protein ihtiyacının yüzde 67-83’lük bölümünü karşılamış olmaktadır."

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