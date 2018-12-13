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Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 17:36 | Son Güncelleme

Merkez Bankası (MB) faiz kararını açıkladı.

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

İSTANBUL,(DHA) - Merkez Bankası (MB) faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, aralık ayı toplantısı sonucunda faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı. Kararı değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın, "Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi. Enflasyon vurgusu azaldı" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası (PPK) toplantısında faizi yüzde 24'te tuttu. Bankadan yapılan açıklamada ihtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapılacağına vurgu yapıldı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar ise sıkı duruşun süreceği belirtildi.

"RADİKAL BİR KARAR BEKLEMİYORDUK"

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın, " Özellikle faiz oranlarının düşürülmesi yönünde 2019'un ilk çeyreğinde beklenti olmasına rağmen Merkez Bankası'nın radikal bir karar almasını beklemiyorduk" diye konuştu.

"ENFLASYON VURGUSU AZALDI"

MB'nin cılız bir mesaj verdiğini belirten Prof. Dr. Alçın, "Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefinde vurgunun ekim ayında gerçekleşen PPK göre düşük kaldığını görüyoruz. Daha önceki kurul toplantılarında MB enflasyonla mücadele konusunda kararlılığa çok net bir vurgu yapmıştı, vurgu azaldı" ifadelerini kullandı.

"PİYASALAR MB KARARINI CILIZ BULDU"

Kararın 2019 yılında faizleri düşürme mesajı verdiğini söyleyen Prof. Dr. Alçın, "Bu tabi piyasalarda 2019 yılının ilk çeyreğinde faizleri düşürme yönünde karar alabileceği yönündeki beklentiyi güçlendirdi. Bunu dolar/TL kurunda da gördük. Karar açıklandıktan sonra 5.31 seviyesine gerileyen dolar/TL kuru 5.36 seviyesini geçmiş bulunuyor. Bu da aslında piyasalar tarafından MB kararının cılız bulunduğunu gösteriyor" dedi.

"2019'DA DARALMA DEVAM EDECEK"

Yerel seçim döneminde kamu harcamalarının artacağını aktaran Prof. Dr. Alçın, "Türkiye ekonomisi 2019 yılında ciddi bir resesyonla (durgunluk) karşı karşıya kalabilir gibi görünüyor. Özellikle yerel seçim döneminde ekonomide kamu harcamaları artacaktır. Mevcut sanayi kesimindeki daralma 2019 yılında da devam edecek. MB'nin faizleri indirmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını da buradan okumak lazım. Çünkü kefenin bir tarafında enflasyon diğer tarafında da daralan üretim var" diye konuştu.

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