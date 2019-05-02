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Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Prof. Dr. Güven Sak, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının düşük olmasının nedeninin, ihraç edilen malların, başka ülkelerin ihracatı içinde kullanılmamasından kaynaklandığına dikkat çekerek, "Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım" diye uyardı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 14. Sanayi Kongresi’nin bu yılki ana konuşmacısı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak oldu. “Dünyada Korumacılık Rüzgarı ve Küresel Rekabet Gücümüzün Geleceği” başlıklı bir konuşma yapan Güven Sak, Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artması için yapılması gereken noktaları vurguladı.
Türkiye’nin zengin bir ülke olması için içine kapanmak yerine küresel değer zincirinin parçası haline gelmesi gerektiğine dikkat çeken Güven Sak “Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının düşük olmasının nedeni, küresel değer zincirinin bir parçası olamamasıdır. Yurt dışına sattığımız mallar, başka ülkelerin ihracatı içinde kullanılmıyor. Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım. Yabancılar buraya sadece mal satmak için geliyorsa, siz onlara mal satamıyorsanız, sıkıntı var demektir“ dedi.
Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmak için yalnızca ekonomi değil çok yönlü bir dönüşüm programına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Güven Sak, “Öncelikle makro ve finansal istikrarı tesis etmeli. Daha güçlü maliye ve banka politikaları lazım. Hukukun üstünlüğünü yeniden ihya etmek, kamu idaresi reformunu tamamlamak, yeni büyüme stratejisi ve yapısal reform programı hazırlamak, yeni Türkiye ikayesi ve lobi faaliyetleri yapmak gerekiyor” dedi.
Dünyada siyasi amaçlarla mevcut kuralları değiştirmenin Trump ile başlamadığını, ABD’nin Irak’ı işgal operasyonu ile George Bush zamanında bunun zaten keyfi hale geldiğini söyledi. Artık bu durumun iktisadi sistemlere yöneldiğini belirten Sak, “Böyle bir altüst oluş döneminde Türkiye’nin odaklanması gereken konu; küresel rekabet gücünü artırmaktır. Milli olmanı anlamı budur. Bunun için asıl odaklanılması gereken, serbestleşmeyi, şeffaflaşmayı başlatmaktır” dedi.
İnteraktif bir sunum gerçekleştiren Sak, IMF ile ilişkiler konusunda gelen bir soruya verdiği yanıtta “Türkiye’nin mevcut şartlarda IMF’ye ihtiyacı yok. Burda önemli olan husus; kredibilite. İyi bir takımla, iyi bir iktisat politikası, kredibl politika ortaya koymak lazım. İhtiyaç olan şey bu. Türkiye içine kapanarak zenginleşemez. İçine kapanırsa, cari işlemler açığı için aldığımız yabancı tasarruflar gelmezse, milli gelirimiz azalır” diye konuştu.

Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

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