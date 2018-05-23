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Prof.Dr. Çelik: İmar Yönetmeliği'nde kurulların bağımsızlığı yasal güvenceye alınmalı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL’UN tarihi siluetini bozan yüksek yapılara geçmişe dönük yıkım kararı getiren yeni İstanbul İmar Yönetmeliği’ni değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.

Prof.Dr. Çelik: İmar Yönetmeliği'nde kurulların bağımsızlığı yasal güvenceye alınmalı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’UN tarihi siluetini bozan yüksek yapılara geçmişe dönük yıkım kararı getiren yeni İstanbul İmar Yönetmeliği’ni değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuncer Çelik, "Böyle bir yönetmeliğin çıkarılması İstanbul için olumlu bir sinyal. Bu kararları alacak olan kurulların gerçek anlamda bağımsız kurullar olması gerekiyor. Kurul elemanlarının bağımsızlıklarının yasal olarak güvence altına alınmasıyla ancak bir şeyler yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki düzensiz yapılaşmadan rahatsızlığını dile getirmesinin ardından yeni İstanbul İmar Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe girdi. Şehrin siluetini bozan imara aykırı yüksek binalar, geçmişe dönük olarak uygulama imkanı da getiren yeni yönetmelikle yıkılacak veya kısaltılacak. Yönetmelik ayrıca Mimari Estetik Komisyonları kurulmasını da öngörüyor.

İSTANBUL'A YENİDEN KİMLİK KAZANDIRMA İMKANI DOĞDU

İstanbul İmar Yönetmeliği’ni yorumlayan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuncer Çelik, “Böyle bir yönetmeliğin çıkartılması İstanbul için olumlu bir sinyal. İstanbul’da her isteyen inşaat yaptı, şehircilik kurallarına, kentin tarihi dokusuna kimliğine aykırı bir sürü yapılaşma oldu.Yönetmelikle İstanbul’a yeniden bir kimlik kazandırma doğrultusunda bir şeyler yapılma imkânı ortaya çıkarıldı” diye konuştu.

“GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULANACAK OLMASI OLUMLU”

Yönetmeliğe göre mevcut Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yanı sıra Estetik Kurulları'nın da teşkil edileceğini belirten Prof.Dr. Çelik, “Bu kararları alacak olan kurulların gerçek anlamda bağımsız kurullar olması lazım. Bu kurulların hiçbir etki altında kalmayacak şekilde dizayn edilmeleri gerekli. Kurul elemanlarının bağımsızlıkları yasal olarak da güvence altına alındığı takdirde ancak bir şeyler yapılabilir. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önceki yapılara da uygulanma kararı alınması çok olumlu. Bir yanlış varsa ne zaman olursa olsun o yanlıştan dönülmesi güzel. Gerçekten şehre, şehirlerimize kimlik kazandırmak mümkün olabilecek. Ama her şey bu kurulların yetkin ve özgür kişilerden oluşturulması ve hiçbir bağımlılık altında olmamalarına bağlı” dedi.

“Ben geçmişte Park Otel’i yıktım, çok zorlukla yıktık. Özellikle yüksek yapılarda yıkmak yapmaktan çok daha zor” diyen Prof.Dr. Çelik, "Rezidansların, yüksek katlı binaların tamamen yıkılması gerçek anlamda, mühendislik olarak da zor. Fakat bu yönetmelik genel olarak olumlu yönde bir adım ve umarım sonuna kadar devam ettirilir" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Prof.Dr. Çelik: İmar Yönetmeliği'nde kurulların bağımsızlığı yasal güvenceye alınmalı

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