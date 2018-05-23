Prof.Dr. Çelik: İmar Yönetmeliği'nde kurulların bağımsızlığı yasal güvenceye alınmalı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’UN tarihi siluetini bozan yüksek yapılara geçmişe dönük yıkım kararı getiren yeni İstanbul İmar Yönetmeliği’ni değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuncer Çelik, "Böyle bir yönetmeliğin çıkarılması İstanbul için olumlu bir sinyal. Bu kararları alacak olan kurulların gerçek anlamda bağımsız kurullar olması gerekiyor. Kurul elemanlarının bağımsızlıklarının yasal olarak güvence altına alınmasıyla ancak bir şeyler yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki düzensiz yapılaşmadan rahatsızlığını dile getirmesinin ardından yeni İstanbul İmar Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe girdi. Şehrin siluetini bozan imara aykırı yüksek binalar, geçmişe dönük olarak uygulama imkanı da getiren yeni yönetmelikle yıkılacak veya kısaltılacak. Yönetmelik ayrıca Mimari Estetik Komisyonları kurulmasını da öngörüyor.

İSTANBUL'A YENİDEN KİMLİK KAZANDIRMA İMKANI DOĞDU

İstanbul İmar Yönetmeliği’ni yorumlayan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuncer Çelik, “Böyle bir yönetmeliğin çıkartılması İstanbul için olumlu bir sinyal. İstanbul’da her isteyen inşaat yaptı, şehircilik kurallarına, kentin tarihi dokusuna kimliğine aykırı bir sürü yapılaşma oldu.Yönetmelikle İstanbul’a yeniden bir kimlik kazandırma doğrultusunda bir şeyler yapılma imkânı ortaya çıkarıldı” diye konuştu.