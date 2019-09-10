FİNANS

Program Bütçe yolculuğu başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

2020 yılı performans programları, Program Bütçe esaslarına uygun hazırlanacak - 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program Bütçe'ye uygun hazırlanacak ve uygulanacak

Türkiye, yeni bütçe sistemine geçiyor. 2020 yılı performans programları, Program Bütçe esaslarına uygun hazırlanacak, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program Bütçe'ye uygun oluşturularak uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülkelerin kamu mali yönetim ve bütçe sistemlerinin ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda şekillendirilmesi ihtiyacı, zaman içinde bütçe sistemi reformlarını gündeme getiriyor.

Türkiye'de de devlet bütçesinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde ve modern bütçeleme yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

2003'te kabul edilen 5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetim sisteminde önemli reform süreçleri başladı. Bu sürecin devamı niteliğindeki Program Bütçe anlayışı da bütçeleme sistemi açısından yeni bir reform alanı oluşturuyor.

Program Bütçe durağan ve tek seferlik bir yapı arz etmeyen, günün ihtiyaçlarına göre değişen, dinamik bir bütçeleme sistemini öngörüyor. Bu bütçeleme sistemi aynı zamanda kamu hizmetlerinin aksayan yönlerini de göstermek suretiyle kamu hizmet sunumu ve idari yapısının etkinliğinin arttırılmasını sağlıyor.

Hazırlıklarına yoğun şekilde devam edilen ve kısa süre içinde uygulamaya geçirilecek Program Bütçe ile ödenen verginin ne için, nerede ve nasıl kullanıldığı, bir başka anlatımla paranın nereye ve hangi amaçla harcandığı çok daha şeffaf şekilde görülecek.

Program Bütçe, kamu hizmetlerinde ulaşılmak istenen hedeflere odaklanacak. Bütçe uygulamaları sonrasında ise performans göstergeleri aracılığıyla hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı vatandaşların bilgisine sunulacak.

Program Bütçe ile kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilecek. Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulacak, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilecek.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bütçeler, politika önceliklerine odaklanan, daha açık ve anlaşılır bir belge haline gelecek.

Türkiye'nin mali yönetimi açısından önemli bir değişim ve gelişim alanı olan Program Bütçe reformunun ilk adımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla atıldı.

2020 yılı idare performans programları, Program Bütçe esaslarına uygun hazırlanacak.

2021 yılı merkezi yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program Bütçe'ye uygun oluşturularak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Program Bütçe

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